Ситуація стала гіршою: ЗС РФ почали штурмові дії в Курській області, — DeepState (карта)

За словами аналітиків, ЗС РФ переправили бронетехніку через річку Сейм та інші невеликі річки. Уже було зафіксовано рух колони з Кореньово в напрямку Снагості.

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Російські військові почали активні штурмові дії в Курській області. Ситуація для угруповання українських військ на лівому фланзі стала гіршою. Про це повідомили аналітики групи DeepState у ніч на 11 вересня.

За словами експертів, ЗС РФ переправили бронетехніку через річку Сейм та інші невеликі річки.

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"Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость", — зазначили аналітики.

Аналітики зазначили, що багато експертів, особливо на Заході, почали активно форсувати тему з "котлом" для росіян у Глушківському районі. А річку Сейм стали вважати "дружнім підрозділом", який воює проти ЗС РФ з українцями.

Ситуація в Курській області Фото: Скриншот

Крім того, пізніше аналітики DeepState заявили, що було зафіксовано рух броньованої колони з Кореньово в напрямку Снагості, а також активні бойові дії в цьому населеному пункті.

Колона з Кореньово Фото: DeepState

Раніше повідомлялося, що операції в Курській і Харківській областях об'єднує тактика ЗСУ. У 3 ОШБр підтвердили, що у ворога спостерігаються проблеми з певними ресурсами. Представник бригади Олександр Бородін припустив, що російський ВПК "не завжди справляється", і це змушує окупантів до економії.

Також нагадаємо, колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу виключив мирні переговори з Україною до витіснення ЗСУ з Курської області. За його словами, українські війська нібито мали намір захопити Курську атомну станцію, щоб "здійснити ядерний терор".