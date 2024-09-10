Шойгу виключив мирні переговори з Україною до витіснення ЗСУ з Курської області

За словами колишнього міністра оборони РФ, ЗСУ нібито мали намір захопити Курську атомну станцію, щоб "здійснити ядерний терор".

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Секретар Ради безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу виключив переговори з Києвом до витіснення Збройних сил України з території Курської області. Відповідна заява колишнього міністра оборони РФ прозвучала в інтерв'ю телеканалу "Россия 24".

"Доти, доки ми їх (ЗСУ. — Ред.) не викинемо з нашої території, ми, звісно, жодних переговорів із ними вести не будемо", — сказав він.

За словами Шойгу, ЗСУ під час наступу на Курську область нібито ставили за мету захопити атомну станцію у Курчатові. У зв'язку з цим він додав, що Росія "з терористами переговорів не вела, не веде і не буде вести".

"Прагнення здійснити ядерний терор щодо Курської атомної станції — це не що інше, як такий верхній рівень тероризму, я б сказав. Тобто бажання і прагнення було рухатися туди і взяти Курську атомну станцію. Це, на щастя, не вдалося", — зазначив Шойгу.

Нагадаємо, 29 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "авантюра" Києва в Курській області зробила розмови про переговори неактуальними.

5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна намагалася своєю операцією в Курській області змусити Росію понервувати та зупинити наступ на ключових напрямках, насамперед на Донбасі.

6 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Київ був вимушений розпочати Курську операцію, аби уникнути розширення фронту. Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" він закликав союзників зробити так, "щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав три причини, чому наразі переговори України з Росією не мають сенсу і не призведуть до справедливого миру.