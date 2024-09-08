Прорив у Курській області: ЗСУ зірвали наступ ЗС РФ і перенесли війну в Росію, — Сирський

За словами головнокомандувача ЗСУ, Курський напрямок завжди становив загрозу для України, тому потрібно було діяти і перенести бойові дії на територію ворога.

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ЗС РФ хотіли розширити фронт на території України і наступ планувався, зокрема, з Курської області. У травні противник уже застосував таку таку тактику, тому Україні довелося діяти. Деталями поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

10 травня російські окупанти розпочали наступ у Харківській області та атакували прикордонні населені пункти. Після цього росіяни планували зробити те ж саме в Сумській області, створивши плацдарм для подальшого просування.

Після великих втрат на сході, продовжує головнокомандувач ЗСУ, наступ противника зав'язнув і особового складу не вистачало, щоб планувати нові операції. Тому ворог почав перекидати свої війська з Курської області, чим і скористалася Україна, розпочавши власний прорив.

"Для нас цей напрямок завжди становив загрозу. Тому, оцінюючи свої можливості, ми обирали найслабше місце в обороні противника, в його структурі. І цей напрямок було обрано. Це знижувало загрозу наступу противника. Ми позбавили росіян можливості діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб він міг відчути те, що ми відчуваємо щодня. І ми створили свою зону безпеки в Курській області. Крім того, ми взяли достатню кількість полонених. Ми створили "обмінний фонд", щоб звільнити наших військовослужбовців, які перебувають у полоні", — заявив Олександр Сирський.

З інших ділянок фронту в Україні Росія також перекинула деякі підрозділи військ, додав головнокомандувач ЗСУ, унаслідок чого оборона противника значно ослабла.

"Ми відзначаємо, що кількість артилерійських ударів та інтенсивність наступальних дій знизилися. По суті, найбільш проблемним для нас залишається Покровський напрямок. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я думаю, що ця стратегія була обрана правильно і принесе нам бажаний результат", — підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що не розповідав про операцію в Курській області через російську розвідку. За його словами, Київ отримав інформацію від ГУР і партнерів про можливий наступ росіян із півночі на місто Суми.

Також 6 вересня повідомлялося, що за рахунок операції в Курській області Україна змінила наратив про війну, писали в Sky News. За словами президента американського аналітичного центру Council on Foreign Relations Майкла Фромана, українські війська показали, що можуть вести війну на території Росії, а не тільки оборонятися.