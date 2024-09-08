Прорив у Курській області: Україна відкрила виставку з експонатами з російського регіону (фото)

Директор музею Другої світової Юрій Савчук відвідав Курщину вже 4 рази і привіз звідти чимало артефактів. Зокрема дорожній знак, де розходяться дороги між Україною та РФ і це має символізм.

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Наступ ЗСУ в Курській області триває лише місяць, а вже має свою експозицію в одному з музеїв Києва. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук особисто відвідав російський регіон після того, як туди зайшли бійці ЗСУ. Він зумів зібрати цілий вантаж експонатів для того, щоб відтворити "картину війни". Зокрема йдеться про бетонну копію носа радянського лідера Володимира Леніна, який ще в перші дні серпня був частиною повноцінної статуї в місті Суджа. Тепер це частина виставки в Києві.

Курський наступ України вже має свою музейну експозицію в Києві Фото: trump2

"Серед художників кіно і телебачення є вислів "картина може зникнути. Ми можемо втратити цю першу картину про війну. І тому нам потрібно було побачити її, відчути ці емоції, побачити її на власні очі, щоб відтворити її в суспільному просторі. Завдяки нашим Силам оборони нам вдалося провести цю коротку, термінову екскурсію", — заявив Юрій Савчук.

Загалом за місяць директор музею перетинав кордон із Росією чотири рази і щоразу повертався з різноманітними речами, що стали в пригоді для створення експозиції: місцеві газети, кіноафіші, рукописні таблиці з цивільного бомбосховища, радянські влаги із серпом та молотом з пожежної станції та дорожній знак посічений кулями, що показує, де розходяться дороги в Україну та Росію, що має певний символізм.

Курський наступ України вже має свою музейну експозицію в Києві Фото: trump2

Юрій Савчук також зазначив, що знак "розвилка-дорог" символічно й образно показує, що Київ і Москва давно пішли різними напрямками.

Окремо генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні відповів на запитання щодо критики за те, що він нібито "розграбував" речі та перевіз їх через кордон іншої держави. Із цим твердженням чоловік абсолютно не згоден, адже той самий пам'ятник Леніну в Суджі був атакований російським дроном, а не знищений українськими бійцями.

Курський наступ України вже має свою музейну експозицію в Києві Фото: trump2

"Це власність, яка була розгромлена, знищена. Я абсолютно переконаний, що ми не можемо навіть використовувати термін "артефакти" або "культурні цінності" для позначення цих об'єктів, коли вони знаходяться в Росії. Вони стануть пам'ятками і свідченнями цієї війни в нашій колекції, в нашому музеї, де ми будемо зберігати їх усе життя", — продовжив Юрій Савчук.

Представник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Пет Гріффітс зазначив, що не може говорити про законність заходу, адже організація дотримується нейтралітету та Женевських конвенцій.

Курський наступ України вже має свою музейну експозицію в Києві Фото: trump2

"Що я можу сказати, то це те, що в будь-якому збройному конфлікті — в будь-якому місці і в будь-який час — приватні, громадські та культурні цінності перебувають під захистом", — заявив Пет Гріффітс.

Загалом свій візит до російського регіону директор українського музею описує як вкрай складний. Він приїхав до Суджі того тижня, коли місто вважалося дуже небезпечним і постійно зазнавало обстрілів з боку ЗС РФ. Попри це, разом із бронежилетом і каскою, Юрій Савчук виконав свою роботу.

Курський наступ України вже має свою музейну експозицію в Києві Фото: trump2

Разом з іншими експонатами директор музею ледь не забрав із собою кішку, яка перебувала на прикордонному переході і планував, що вона житиме в музеї. У результаті вона в останній момент вистрибнула з вікна автомобіля і втекла назад до Росії.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що за рахунок операції в Курській області Україна змінила наратив про війну, писали в Sky News. За словами президента американського аналітичного центру Council on Foreign Relations Майкла Фромана, українські війська показали, що можуть вести війну на території Росії, а не тільки оборонятися.

Також повідомлялося, які 6 завдань виконала Курська операція і як зруйнувала плани Кремля. Курська операція ЗСУ триває вже місяць. За словами президента Володимира Зеленського, українські воїни триматимуть під контролем ворожі землі стільки, скільки буде потрібно для "плану перемоги". Фокус з'ясував, якої загрози дозволив уникнути прорив через кордон РФ і чи довелося для цього жертвувати ресурсами, потрібними на Покровському напрямку.