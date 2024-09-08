Прорыв в Курской области: Украина открыла выставку с экспонатами из российского региона (фото)

Директор музея Второй мировой Юрий Савчук посетил Курщину уже 4 раза и привез оттуда немало артефактов. В частности дорожный знак, где расходятся дороги между Украиной и РФ и это имеет символизм.

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Наступление ВСУ в Курской области продолжается всего месяц, а уже имеет свою экспозицию в одном из музеев Киева. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук лично посетил российский регион после того, как туда зашли бойцы ВСУ. Он сумел собрать целый груз экспонатов для того, чтобы воссоздать "картину войны". В частности речь идет о бетонной копии носа советского лидера Владимира Ленина, который еще в первые дни августа был частью полноценной статуи в городе Суджа. Теперь это часть выставки в Киеве.

Курское наступление Украины уже имеет свою музейную экспозицию в Киеве Фото: Washington Post

"Среди художников кино и телевидения есть выражение "картина может исчезнуть. Мы можем потерять эту первую картину о войне. И поэтому нам нужно было увидеть ее, почувствовать эти эмоции, увидеть ее своими глазами, чтобы воспроизвести ее в общественном пространстве. Благодаря нашим Силам обороны нам удалось провести эту короткую, срочную экскурсию", — заявил Юрий Савчук.

Всего за месяц директор музея пересекал границу с Россией четыре раза и каждый раз возвращался с разнообразными вещами, которые пригодились для создания экспозиции: местные газеты, киноафиши, рукописные таблицы из гражданского бомбоубежища, советские влаги с серпом и молотом с пожарной станции и дорожный знак изрешеченный пулями, который показывает, где расходятся дороги в Украину и Россию, что имеет некий символизм.

Курское наступление Украины уже имеет свою музейную экспозицию в Киеве Фото: Washington Post

Юрий Савчук также отметил, что знак "развилка-дорог" символично и образно показывает, что Киев и Москва давно пошли разными направлениями.

Отдельно генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне ответил на вопрос о критике за то, что он якобы "разграбил" вещи и перевез их через границу другого государства. С этим утверждением мужчина совершенно не согласен, ведь тот же памятник Ленину в Судже был атакован российским дроном, а не уничтожен украинскими бойцами.

Курское наступление Украины уже имеет свою музейную экспозицию в Киеве Фото: Washington Post

"Это собственность, которая была разгромлена, уничтожена. Я абсолютно убежден, что мы не можем даже использовать термин "артефакты" или "культурные ценности" для обозначения этих объектов, когда они находятся в России. Они станут памятниками и свидетельствами этой войны в нашей коллекции, в нашем музее, где мы будем хранить их всю жизнь", — продолжил Юрий Савчук.

Представитель Международного комитета Красного Креста в Украине Пэт Гриффитс отметил, что не может говорить о законности мероприятия, ведь организация придерживается нейтралитета и Женевских конвенций.

Курское наступление Украины уже имеет свою музейную экспозицию в Киеве Фото: Washington Post

"Что я могу сказать, так это то, что в любом вооруженном конфликте — в любом месте и в любое время — частные, общественные и культурные ценности находятся под защитой", — заявил Пэт Гриффитс.

В целом свой визит в российский регион директор украинского музея описывает как крайне сложный. Он приехал в Суджу в ту неделю, когда город считался очень опасным и постоянно подвергался обстрелам со стороны ВС РФ. Несмотря на это, вместе с бронежилетом и каской, Юрий Савчук выполнил свою работу.

Курское наступление Украины уже имеет свою музейную экспозицию в Киеве Фото: Washington Post

Вместе с другими экспонатами директор музея едва не забрал с собой кошку, которая находилась на пограничном переходе и планировал, что он будет жить в музее. В результате она в последний момент выпрыгнула из окна автомобиля и убежала обратно в Россию.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что за счет операции в Курской области Украина изменила нарратив о войне, писали в Sky News. По словам президента американского аналитического центра Council on Foreign Relations Майкла Фромана, украинские войска показали, что могут вести войну на территории России, а не только обороняться.

Также сообщалось, какие 6 задач выполнила Курская операция и как разрушила планы Кремля. Курская операция ВСУ продолжается уже месяц. По словам президента Владимира Зеленского, украинские воины будут держать под контролем вражеские земли столько, сколько потребуется для "плана победы". Фокус выяснил, какой угрозы позволил избежать прорыв через границу РФ и пришлось ли для этого жертвовать ресурсами, нужными на Покровском направлении.