За счет операции в Курской области Украина изменила нарратив о войне, — Sky News

По словам президента американского аналитического центра Council on Foreign Relations Майкла Фромана, украинские войска показали, что могут вести войну на территории России, а не только обороняться.

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Курская операция Украины изменила нарратив относительно войны. Так считает президент американского аналитического центра Council on Foreign Relations Майкл Фроман. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, украинские войска показали, что могут вести войну на территории России, а не только обороняться.

"Они также изменили нарратив о Владимире Путине и о том, действительно ли он контролирует свою территорию и способен ли защищать россиян", — высказал свое мнение Форман.

По его словам, россияне были весьма удивлены, что их пришлось эвакуировать из Курской области.

Он отметил, что Украина надеялась, что операция в Курске отвлечет часть российских войск из Донецкой области, но вместо этого "россияне удвоили свои силы".

"Это создает серьезную проблему для Украины относительно того, как долго они смогут удерживать Курск", — добавил он.

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Напомним, что Иран в ближайшие дни передаст РФ баллистические ракеты, в Sky News это считают тревожной новостью для Украины.

Также сообщалось, что Великобритания передаст Украине 650 ракет LMM Martlet.