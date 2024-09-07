ВСУ могут уйти из Курской области, если Россия проведет большую контратаку, — Bloomberg

Украинская армия в Курской области России не готовится к долгосрочной обороне, считают эксперты. В то же время ВСУ оставляет открытой возможность продолжить наступление и захватить больше территории.

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Дерзкое наступление Украины в Курской области России произвело впечатление на союзников Киева своим быстрым первоначальным успехом, перевернув представления о том, что война зашла в тупик, и продемонстрировав тщетность обещаний Владимира Путина защищать свою территорию любой ценой. Об этом пишет Bloomberg.

Но спустя месяц после начала операции американские и европейские чиновники все еще задаются вопросом, какова конечная цель Киева в отношении 1300 кв. км российской территории, которую сейчас занимают ВСУ.

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Месяц Курской операции: как начиналось наступление ВСУ и что там происходит сейчас (видео)

Некоторые союзные чиновники опасаются, что Киев может быть вынужден отказаться от этой земли в течение нескольких месяцев, если Москва предпримет более масштабную контратаку.

Как отметил директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс, пока что нет доказательств того, что украинские войска строят глубокие укрепления для защиты захваченных ими земель.

"Они на самом деле не готовятся к масштабной, долгосрочной обороне", — сказал он, добавив, что Киев, возможно, рассчитывает на возможность быстрого отступления, но при этом оставляет открытой возможность продолжить наступление и захватить больше территории.

Напомним, Фокус писал, какие 6 задач выполнила Курская операция и как разрушила планы Кремля.

4 сентября Владимир Зеленский рассказал, сколько военных перебросила Москва в Курскую область. По словам президента Украины, количество личного состава ВС РФ на Покровском направлении не подверглось значительному сокращению.