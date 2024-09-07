Месяц Курской операции: как начиналось наступление ВСУ и что там происходит сейчас (видео)

Бойцы ВСУ рассказали, как готовились к прорыву российской границы, а журналисты восстановили хронологию событий и вспомнили собственные эмоции от Курской операции.

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6 сентября исполняется ровно месяц с начала реализации Курской операции, когда Вооруженные силы Украины прорвали границу и заняли значительную часть суверенной территории РФ. О том, как прошел этот месяц и что о самой операции говорят военные, рассказала "ТСН".

О первых успехах украинской армии на российской территории украинское общество в основном узнает из российских социальных сетей. В телеграмм-каналах появляются видео на которых видно военную технику с маркировкой в виде треугольника — в последующие дни станет понятно, что это украинская техника, которая уже находилась на территории Курской области.

На следующий день, 7 августа, президент РФ Владимир Путин созывает Совбез, называет действия "неизвестных" провокацией. Украинская власть пока ничего не комментирует, хотя в телеграмм-каналах z-военкоров уже чувствуется встревоженность и непонимание происходящего.

8 августа уже украинские соцсети взрываются шквалом мемов, в частности о том, что Курская область решила выйти из состава РФ.

9 августа в сети появляются видео полностью изуродованной и сгоревшей российской военной колонны техники, рядом валяются тела российских солдат. Кремль объявляет чрезвычайное положение на территории отдельных областей.

Сожжена военная колонна РФ Фото: ТСН

На пятый день с начала Курской операции в сети появляются видео, на которых бойцы ВСУ с украинскими флагами стоят на фоне административных зданий в разных населенных пунктах Курщины.

Бойцы ВСУ в Курской области Фото: ТСН

О присутствии Сил обороны в Курской области Украина официально заявляет лишь на седьмой день и требует разработать гуманитарный план для этих территорий.

Восьмой день Курской операции запомнился видео с бабушками, которые очень хорошо разговаривают на украинском и массовой сдачей в плен российских срочников, которые должны были оборонять Курщину.

Бабушки в Курской области Фото: Скриншот

На данный момент Украина контролирует 28 населенных пунктов и около 1000 квадратных километров российской территории. Заявления Путина — это Запад воюет против России руками украинцев.

14 августа город Суджа посещает съемочная группа "ТСН" — это первое появление украинских СМИ на занятой ВСУ территории РФ. Журналисты успевают заснять момент, когда с админздания Суджи сбрасывают российский триколор. В то же время на обнародованных кадрах видно, что гражданские дома местных жителей не повреждены, что очень контрастирует в памяти украинцев с кадрами из Бучи, Ирпеня и Мариуполя, когда оккупационные войска РФ разрушали все на своем пути.

Бойцы ВСУ о начале Курской операции

Один из украинских военнослужащих, чье имя не разглашается из соображений безопасности, отметил, что первый день наступления был просчитан до мелочей.

"Все было выверено и, в принципе, все получилось в первый день, так, как оно должно было быть по сценарию. И второй, и четвертый, и третий тоже. Далее мы просто начали получать задачи уже в соответствии с созданной ситуацией, которая была на плане. Я настраивал своих бойцов следующим образом, что лучшая война — это война на территории противника", — рассказал военный.

По его словам, было неважно, сколько территории противника займут ВСУ, важно — перенести войну на вражескую территорию.

"Военные радовались — операция, которую они проводят — дерзкая пощечина российским оккупантам", — отмечает журналистка Наталья Нагорная.

В то же время украинские военнослужащие окончательно растаптывают авторитет "кадыровцев". Батальон "Ахмат" странным образом "не заметил" украинские колонны военной техники, которые продвигались вглубь Курской области.

"Все, что там оставалось, — это "Ахмат", который нас встретил, и в принципе показал, что они не военные, не понимают военное дело. И у нас есть положительный опыт войны с ними, мы его получили здесь, на Курщине, потому что они не те, за кого себя выдают. Во-вторых, они прикрываются этими мобилизованными ребятами, которые служат в армии", — отметил боец ВСУ.

Пленные с Курщины и жизнь гражданских в Судже

В первые дни с начала Курской операции ВСУ захватили в плен сотни российских военнослужащих. Среди них те же "кадыровцы", контрактники, кадровые офицеры, но больше всего — солдат срочной службы, которые убеждены — их скоро поменяют. Обмен происходит значительно позже — 24 августа — на День независимости Украины домой возвращаются 115 украинских защитников, в РФ — 115 военных, которые изнутри увидели, как должно выглядеть гуманное отношение к врагу и соблюдение требований содержания военнопленных.

Обмен пленными 24 августа Фото: Скриншот

Через три недели после начала Курской операции в Суджу заехала другая съемочная группа "ТСН". Журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что у жителей Суджи нет страха перед украинцами, в Украине — наоборот, потому что от российских оккупантов можно ожидать, чего угодно.

"Российская пропаганда рассказывала им, что идут фашисты, нацисты, сейчас будут какие-то массовые казни, сейчас будут пытки или по крайней мере сейчас будет месть за наше присутствие в Украине. И потом оказалось, что с мирными все нормально. То есть военные наладили с ними контакт, они им помогают, они им привозят еду, воду, медикаменты", — пояснил Цаплиенко.

жители Суджи в бомбоубежище Фото: Associated Press

За месяц операция "Курщина" полностью изменилась, отмечают украинские журналисты.

"От полной информационной тишины до пресс туров журналистов", — говорится в сюжете "ТСН". За это на украинских и иностранных представителей средств массовой информации российские спецслужбы открывают уголовные производства.

Суджа местами горит, разрушаются дома от российских "прилетов", исчез памятник Ленину, нет российских и советских флагов. За это время сюда упало уже российских 300 КАБов.

Напомним, 6 сентября Владимир Зеленский заявил, что не рассказывал об операции в Курской области из-за российской разведки.

В этот же день Sky News сообщило, что из-за операций в Курской области Украина изменила нарратив о войне.