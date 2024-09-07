Місяць Курської операції: як починався наступ ЗСУ та що там відбувається зараз (відео)

Бійці ЗСУ розповіли, як готувались до прориву російського кордону, а журналісти відновили хронологію подій та пригадали власні емоції від Курської операції.

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6 вересня виповнюється рівно місяць від початку реалізації Курської операції, коли Збройні сили України прорвали кордон та зайняли значну частину суверенної території РФ. Про те, як минув цей місяць та що про саму операцію говорять військові, розповіла "ТСН".

Про перші успіхи української армії на російській території українське суспільство здебільшого дізнається з російських соціальних мереж. У телеграм-каналах з'являються відео на яких видно військову техніку з маркуванням у вигляді трикутника — у наступні дні стане зрозуміло, що це українська техніка, яка вже перебувала на території Курської області.

Наступного дня, 7 серпня, президент РФ Володимир Путін скликає Радбез, називає дії "невідомих" провокацією. Українська влада поки нічого не коментує, хоча у телеграм-каналах z-воєнкорів вже відчувається стривоженість та нерозуміння того, що відбувається.

8 серпня вже українські соцмережі вибухають шквалом мемів, зокрема про те, що Курська область вирішила вийти зі складу РФ.

9 серпня у мережі з'являються відео вщент понівеченої та згорілої російської військової колони техніки, поряд валяються тіла російських солдатів. Кремль оголошує надзвичайний стан на території окремих областей.

Спалена військова колона РФ Фото: ТСН

На п'ятий день від початку Курської операції в мережі з'являються відео, на яких бійці ЗСУ з українськими прапорами стоять на фоні адміністративних будівель у різних населених пунктах Курщини.

Бійці ЗСУ в Курській області Фото: ТСН

Про присутність Сил оборони в Курській області Україна офіційно заявляє лише на сьомий день і вимагає розробити гуманітарний план для цих територій.

Восьмий день Курської операції запам'ятався відео з бабусями, які дуже добре розмовляють українською та масовою здачею у полон російських строковиків, які повинні були обороняти Курщину.

Бабусі в Курській області Фото: Скриншот

На цей момент Україна контролює 28 населених пунктів та близько 1000 квадратних кілометрів російської території. Заяви Путіна – це Захід воює проти Росії руками українців.

14 серпня місто Суджа відвідує знімальна група "ТСН" — це перша поява українських ЗМІ на зайнятій ЗСУ території РФ. Журналісти встигають зафільмувати момент, коли з адмінбудівлі Суджі скидають російський триколор. Водночас на оприлюднених кадрах видно, що цивільні будинки місцевих мешканців не пошкоджені, що дуже контрастує у пам'яті українців з кадрами з Бучі, Ірпеня та Маріуполя, коли окупаційні війська РФ руйнували все на своєму шляху.

Бійці ЗСУ про початок Курської операції

Один з українських військовослужбовців, чиє ім'я не розголошують з міркувань безпеки, наголосив, що перший день наступу був прорахований до дрібниць.

"Все було вивірено і, в принципі, все вийшло в перший день, так, як воно повинно було бути за сценарієм. І другий, і четвертий, і третій теж. Далі ми просто почали отримувати задачі вже відповідно до створеної ситуації, яка була на плані. Я налаштовував своїх бійців наступним чином, що краща війна – це війна на території противника", — розповів військовий.

За його словами, було неважливо, скільки території противника займуть ЗСУ, важливо — перенести війну на ворожу територію.

"Військові раділи – операція, яку вони проводять – зухвалий ляпас російським окупантам", — зазначає журналістка Наталія Нагорна.

Водночас українські військовослужбовці остаточно розтоптують авторитет "кадирівців". Батальйон "Ахмат" дивним чином "не помітив" українські колони військової техніки, які просувались вглиб Курської області.

"Все, що там залишалося, – це "Ахмат", який нас зустрів, і в принципі показав, що вони не військові, не розуміють військову справу. І в нас є позитивний досвід війни з ними, ми його отримали тут, на Курщині, тому що вони не ті, за кого себе видають. По-друге, вони прикриваються цими мобілізованими хлопцями, які служать в армії", — зазначив боєць ЗСУ.

Полонені з Курщини та життя цивільних у Суджі

У перші дні від початку Курської операції ЗСУ захопили у полон сотні російських військовослужбовців. Серед них ті ж самі "кадировці", контрактники, кадрові офіцери, але найбільше – солдатів строкової служби, які переконані – їх скоро поміняють. Обмін відбувається значно пізніше — 24 серпня — на День незалежності України додому повертаються 115 українських захисників, в РФ — 115 військових, які зсередини побачили, як має виглядати гуманне відношення до ворога та дотримання вимог утримання військовополонених.

Обмін полоненими 24 серпня Фото: Скриншот

Через три тижні після початку Курської операції до Суджі заїхала інша знімальна гупа "ТСН". Журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що у жителів Суджі немає страху перед українцями, в Україні – навпаки, бо від російських окупантів можна очікувати, чого завгодно.

"Російська пропаганда розповідала їм, що йдуть фашисти, нацисти, зараз будуть якісь масові страти, зараз буде катування або принаймні зараз буде помста за нашу присутність в Україні. І потім виявилося, що з мирними все нормально. Тобто військові налагодили з ними контакт, вони їм допомагають, вони їм привозять їжу, воду, медикаменти", — пояснив Цаплієнко.

мешканці Суджі у бомбосховищі Фото: Associated Press

За місяць операція "Курщина" повністю змінилась, зазначають українські журналісти.

"Від повної інформаційної тиші до прес турів журналістів", — йдеться у сюжеті "ТСН". За це на українських та іноземних представників засобів масової інформації російські спецслужби відкривають кримінальні провадження.

Суджа місцями горить, руйнуються будинки від російських "прильотів", зник пам'ятник Леніну, немає російських і радянських прапорів. За цей час сюди впало вже російських 300 КАБів.

Нагадаємо, 6 вересня Володимир Зеленський заявив, що не розповідав про операцію в Курській області через російську розвідку.

У цей же день Sky News повідомило, що через операції в Курській області Україна змінила наратив про війну.