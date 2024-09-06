Через операції в Курській області Україна змінила наратив про війну, — Sky News

За словами президента американського аналітичного центру Council on Foreign Relations Майкла Фромана, українські війська показали, що можуть вести війну на території Росії, а не тільки оборонятися.

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Курська операція України змінила наратив щодо війни. Так вважає президент американського аналітичного центру Council on Foreign Relations Майкл Фроман. Про це повідомляє Sky News.

За його словами, українські війська показали, що можуть вести війну на території Росії, а не тільки оборонятися.

"Вони також змінили наратив про Володимира Путіна і про те, чи дійсно він контролює свою територію і чи здатний захищати росіян", — висловив свою думку Форман.

За його словами, росіяни були дуже здивовані, що їх довелося евакуювати з Курської області.

Він зазначив, що Україна сподівалася, що операція в Курську відверне частину російських військ із Донецької області, але замість цього "росіяни подвоїли свої сили".

"Це створює серйозну проблему для України щодо того, як довго вони зможуть утримувати Курськ", — додав він.

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Нагадаємо, що Іран найближчими днями передасть РФ балістичні ракети, у Sky News це вважають тривожною новиною для України.

Також повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні 650 ракет LMM Martlet.