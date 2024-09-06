"Ми мали бути швидше": Зеленський про розвіддані напередодні операції в Курській області (відео)

За словами Володимира Зеленського, підготовку до операції у Курській області потрібно було тримати у секреті через наявність всюди російської розвідки.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розповідав про операцію в Курській області через російську розвідку. Він зазначив, що була інформація від розвідки та від партнерів про спробу наступу з півночі на місто Суми.

"Суми межують з Курською областю, тому ми повинні були бути швидшими. Ми не могли втратити це велике місто та великий регіон", — додав Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що не розповідав про плани щодо наступу на Курську область, бо мав бути дуже обережним через наявність всюди російської розвідки.

"Росія всюди просто зі своєю розвідкою, просто всюди. Ось чому ми повинні були користуватись цією інформацією дуже обережно, дуже конфіденційно, і у нас був успіх. Ось чому ми захистили цей регіон, весь цей регіон ми захистили цією операцією", — розповів глава держави.

20:30 – 21:48

Зазначимо, що зі слів президента американського аналітичного центру Council on Foreign Relations Майкла Фромана, курська операція України змінила наратив щодо війни. За його словами, українські війська показали, що можуть вести війну на території Росії, а не тільки оборонятися.

Він розповів, що ЗСУ змінили наратив про те, що Володимир Путін контролює свою територію і здатний захищати росіян. Останні були дуже здивовані евакуацією з Курської області. За словами Фромана, Україна сподівалась, що операція в Курську відверне частину російських військ із Донецької області. Однак росіяни подвоїли свої сили й це створює серйозну проблему.

Зазначимо, що форум "Амброзетті" — це щорічна міжнародна економічна конференція закритого характеру. Зазвичай вона відбувається на початку вересня на Віллі д’Есте в м. Черноббіо (озеро Комо, Італія).