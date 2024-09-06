"Мы должны были быть быстрее": Зеленский о разведданных накануне операции в Курской области (видео)

По словам Владимира Зеленского, подготовку к операции в Курской области нужно было держать в секрете из-за наличия везде российской разведки.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассказывал об операции в Курской области из-за российской разведки. Он отметил, что была информация от разведки и от партнеров о попытке наступления с севера на город Сумы.

"Сумы граничат с Курской областью, поэтому мы должны были быть быстрее. Мы не могли потерять этот большой город и большой регион", — добавил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что не рассказывал о планах по наступлению на Курскую область, потому что должен был быть очень осторожным из-за наличия везде российской разведки.

"Россия везде просто со своей разведкой, просто везде. Вот почему мы должны были пользоваться этой информацией очень осторожно, очень конфиденциально, и у нас был успех. Вот почему мы защитили этот регион, весь этот регион мы защитили этой операцией", — рассказал глава государства.

20:30 – 21:48

Отметим, что по словам президента американского аналитического центра Council on Foreign Relations Майкла Фромана, курская операция Украины изменила нарратив о войне. По его словам, украинские войска показали, что могут вести войну на территории России, а не только обороняться.

Он рассказал, что ВСУ изменили нарратив о том, что Владимир Путин контролирует свою территорию и способен защищать россиян. Последние были очень удивлены эвакуацией из Курской области. По словам Фромана, Украина надеялась, что операция в Курске отвлечет часть российских войск из Донецкой области. Однако россияне удвоили свои силы и это создает серьезную проблему.

Отметим, что форум "Амброзетти" — это ежегодная международная экономическая конференция закрытого характера. Обычно она проходит в начале сентября на Вилле д'Эсте в г. Черноббио (озеро Комо, Италия).