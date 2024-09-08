Прорыв в Курской области: ВСУ сорвали наступление ВС РФ и перенесли войну в Россию, — Сырский

По словам главнокомандующего ВСУ, Курское направление всегда представляло угрозу для Украины, поэтому нужно было действовать и перенести боевые действия на территорию противника.

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ВС РФ хотели расширить фронт на территории Украины и наступление планировалось в том числе из Курской области. В мае противник уже применил такую такую тактику, поэтому Украине пришлось действовать. Деталями поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

10 мая российские оккупанты начали наступление в Харьковской области и атаковали пограничные населенные пункты. После этого россияне планировали сделать то же самое в Сумской области, создав плацдарм для дальнейшего продвижения.

После больших потерь на востоке, продолжает главнокомандующий ВСУ, наступление противника завязло и личного состава не хватало, чтобы планировать новые операции. Поэтому враг начал перебрасывать свои войска из Курской области, чем и воспользовалась Украина, начав собственный прорыв.

"Для нас это направление всегда представляло угрозу. Поэтому, оценивая свои возможности, мы выбирали самое слабое место в обороне противника, в его структуре. И это направление было выбрано. Это снижало угрозу наступления противника. Мы лишили россиян возможности действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он мог почувствовать то, что мы чувствуем каждый день. И мы создали свою зону безопасности в Курской области. Кроме того, мы взяли достаточное количество пленных. Мы создали "обменный фонд", чтобы освободить наших военнослужащих, которые находятся в плену", — заявил Александр Сырский.

С других участков фронта в Украине Россия также перебросила некоторые подразделения войск, добавил главнокомандующий ВСУ, в результате чего оборона противника значительно ослабилась.

"Мы отмечаем, что количество артиллерийских ударов и интенсивность наступательных действий снизились. По сути, наиболее проблемным для нас остается Покровское направление. На других направлениях ситуация стала более стабильной. Поэтому я думаю, что эта стратегия была выбрана правильно и принесет нам желаемый результат", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассказывал об операции в Курской области из-за российской разведки. По его словам, Киев получил информацию от ГУР и партнеров о возможном наступлении россиян с севера на город Сумы.

Также 6 сентября сообщалось, что за счет операции в Курской области Украина изменила нарратив о войне, писали в Sky News. По словам президента американского аналитического центра Council on Foreign Relations Майкла Фромана, украинские войска показали, что могут вести войну на территории России, а не только обороняться.