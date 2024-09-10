ЗСУ затрофеїли російський "Град" і працюють ним по ЗС РФ в Курській області (відео)

Артилеристи-реактивники 80-ї Галицької бригади заїхали на Курщину на затрофеєному "Граді" в перші дні спецоперації і завдають вогневе ураження росіянам на їх же території, щоб полегшити просування українським штурмовикам.

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В Курській області, де Сили оборони проводять спецоперацію, вони знищують ЗС РФ їхньою ж технікою. Українські захисники ліквідовують російських вояк з їхнього ж РСЗВ "Град". Про це повідомили в пресслужбі ДШВ ЗСУ.

"Ми затрофеїли російський "Град" у Миколаївській області ще в 2022 році, тепер приїхали на Курщину і працюємо ним тут", — розповідають десантники 80-ї бригади ДШВ.

Артилеристи-реактивники 80-ї Галицької бригади заїхали на Курщину на затрофеєному "Граді" в перші дні спецоперації і завдають вогневе ураження росіянам на їх же території, щоб полегшити просування українським штурмовикам.

Бійці зізнаються, що снарядів, як і цілей, в них вдосталь, тож роботи вистачає і "Гради" завжди на готові підтримати вогнем.

Нагадаємо, що 10 серпня повідомлялося, що колона техніки РФ намагалася прорватися на Харківщину з території Росії. Окупанти штурмували на БМП і танку. ЗСУ "гаряче" зустріли росіян.

Раніше повідомлялося, що у Генштабі ЗСУ заявили, що операція України в Курській області триває, а ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.