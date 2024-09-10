ВСУ затрофеили российский "Град" и работают им по ВС РФ в Курской области (видео)

Артиллеристы-реактивники 80-й Галицкой бригады заехали на Курщину на затрофейном "Граде" в первые дни спецоперации и наносят огневое поражение россиянам на их же территории, чтобы облегчить продвижение украинским штурмовикам.

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В Курской области, где Силы обороны проводят спецоперацию, они уничтожают ВС РФ их же техникой. Украинские защитники ликвидируют российских воинов из их же РСЗО "Град". Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ ВСУ.

"Мы затрофеили российский "Град" в Николаевской области еще в 2022 году, теперь приехали на Курщину и работаем им здесь", — рассказывают десантники 80-й бригады ДШВ.

Артиллеристы-реактивники 80-й Галицкой бригады заехали на Курщину на затрофейном "Граде" в первые дни спецоперации и наносят огневое поражение россиянам на их же территории, чтобы облегчить продвижение украинским штурмовикам.

Бойцы признаются, что снарядов, как и целей, у них достаточно, поэтому работы хватает и "Грады" всегда на готовы поддержать огнем.

Напомним, что 10 августа сообщалось, что колонна техники РФ пыталась прорваться на Харьковщину с территории России. Оккупанты штурмовали на БМП и танке. ВСУ "горячо" встретили россиян.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ заявили, что операция Украины в Курской области продолжается, а ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.