"Подрывают наступательный потенциал врага в тылу": ВСУ продолжают атаки в Курской области (карты)

По данным украинского Генштаба, ВСУ активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике.

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Операция Украины в Курской области продолжается. При этом ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке от 10 сентября.

"Институт изучения войны" в сводке по событиям 9 сентября утверждает, что российские войска якобы недавно восстановили утраченные позиции в районе Уланка Курской области на фоне наступления ВСУ в этом районе 9 сентября.

В российских источниках утверждается, что 8 и 9 сентября украинские войска атаковали юго-западнее Коренево в районе поселка 10-го Октября, Снагости, Коренево, Кремяного, Малой Локни, Погребков и Черкасского Поречного, а также Михайловки, Мартыновки, Черкасской Конопельки.

Карта DeepState: Курская область

Карта ISW: Курская область

Сообщается, что в Курской области действуют подразделения российской 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот), 11-й воздушно-десантной бригады, отряд "Кошмар" и отряд "Аида" чеченского спецназа "Ахмат".

Напомним, что Шойгу исключил мирные переговоры с Украиной, пока ВСУ остаются в Курской области.

Ранее сообщалось о том, где ВСУ применяют новые термитные FPV-дроны.