"Підривають наступальний потенціал ворога в тилу": ЗСУ продовжують атаки в Курській області (карти)

За даними українського Генштабу, ЗСУ активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу, завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.

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Операція України в Курській області триває. Водночас ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні від 10 вересня.

"Інститут вивчення війни" у зведенні щодо подій 9 вересня стверджує, що російські війська нібито нещодавно відновили втрачені позиції в районі Уланка Курської області на тлі наступу ЗСУ в цьому районі 9 вересня.

У російських джерелах стверджують, що 8 і 9 вересня українські війська атакували на південний захід від Кореневого в районі селища 10-го Жовтня, Снагості, Кореневого, Крем'яного, Малої Локні, Погребків і Черкаського Порічного, а також Михайлівки, Мартинівки, Черкаської Конопельки.

Карта DeepState: Курська область

Карта ISW: Курська область

Повідомляють, що в Курській області діють підрозділи російської 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот), 11-ї повітряно-десантної бригади, загін "Кошмар" і загін "Аїда" чеченського спецпідрозділу "Ахмат".

Нагадаємо, що Шойгу виключив мирні переговори з Україною, поки ЗСУ залишаються в Курській області.

Раніше повідомлялося про те, де ЗСУ застосовують нові термітні FPV-дрони.