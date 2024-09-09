По словам аналитиков, российские войска провели контратаки в Коренево; восточнее Коренево в районе Ольговки и юго-восточнее Суджи, в районе Черкасской Конопельки.

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Российские войска провели контратаки в Курской области на фоне продолжающихся украинских наступательных операций 8 сентября. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 8 сентября.

По некоторым данным, 7 и 8 сентября ВСУ продолжали атаковать юго-западнее Коренево в районе сел Снагость и Вишневки; северо-западнее Суджи, в районе Малой Локни; севернее Суджи, в районе Марьевки; северо-восточнее Суджи, в районе Мартыновки; и юго-восточнее Суджи, в районе Черкасской Конопельки.

Сообщается, что российские войска провели контратаки в Коренево; восточнее Коренево в районе Ольговки и юго-восточнее Суджи, в районе Черкасской Конопельки.

В российских источниках утверждается, что ВС РФ восстановили утраченные позиции к югу и востоку от Коренево, в районе Штепуховки и Малой Локни. Один из российских провоенных блогеров заявил, что Погребки находятся в так называемой "серой зоной". Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 8 сентября, что российское военное командование перебрасывает воздушно-десантный полк и разведывательный батальон 106-й дивизии ВДВ с Северского и Краматорского направлений и как минимум один самоходно-артиллерийский дивизион 20-й мотострелковой дивизии с Кураховского направления в Курскую область.

Карта DeepState: Курская область

Сообщается, что украинские силы продолжают атаковать российские наземные линии снабжения в ближнем тылу Курской области. Украинский источник опубликовал 8 сентября кадры того, как украинские силы уничтожают мост через реку Сейм к северу от Карыжа, Глушковский район.

Карта DeepState: ВСУ в Курской области

Напомним, что РФ атаковала авиаракетами и "шахедами" четыре области Украины. ПВО работала в четырех областях. Удалось уничтожить две ракеты Х-59/69 и шесть "шахедов".

Также сообщалось, что войска РФ продвинулись в Торецке, Нелеповке, Сухой Балке. По информации аналитиков ISW, ВСУ провели контратаки в Нью-Йорке.