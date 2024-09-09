РФ атаковала авиаракетами и "шахедами" четыре области в Украине: последствия ночного обстрела

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях. Оборонцам удалось уничтожили две КАР Х-59/69 и шесть дронов "шахед". В военной администрации Киева отметили, что это уже пятая воздушная атака на столицу с начала сентября.

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Ночью 9 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины. Так, для обстрела враг использовал авиаракеты типа Х-59/69 и ударные дроны типа "шахед". Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил в Telegram.

"В ночь на 9 сентября 2024 года противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. — РФ и оккупированной Донецкой области и 8-ю ударными БПЛА типа Shahed" (район пусков: Курск — РФ)", — говорится в сообщении.

Во время противовоздушного боя удалось уничтожить две управляемые авиаракеты Х-59/69 и шесть ударных дронов типа "шахед". Кроме этого, локально были потеряны два российских дрона, они могли упасть под воздействием средств РЭБ. Также одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели вследствие активного противодействия.

В свою очередь противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Ситуация в Киевской области

Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что во время атаки враг применил ударные дроны типа "шахед", запущенные из Курской области.

"На Киев барражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами. Воздушная тревога в столице продолжалась более часа". Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы) на подступах к столице", — говорится в сообщении.

Он отметил, что предварительно в городе обошлось без разрушений и пострадавших.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко отметил, что россияне атаковали регион ударными дронами.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", — сказал Кравченко.

По его словам, в двух районах региона произошло возгорание травяного настила и лесной подстилки в результате падения обломков сбитых целей вне населенных пунктов. Пожары были ликвидированы.

Что происходит в Черкасской области

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что ночью воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.

"В это время наши защитники уничтожили вражеский БпЛА. Из-за падения обломков загорелась сухая растительность. Пожар оперативно ликвидировали", — сказал он.

Работа ППО в Днепропетровской области

Руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что вечером 8 сентября над регионом были уничтожены две крылатые ракеты. Тогда как утром приземлили разведывательный дрон.

Напомним, 7 сентября ВС РФ атаковали Харьков с помощью КАБов, они ударили на северных окраинах населенного пункта и в районе частной застройки.

8 сентября в Воздушных силах рассказали, что в ночь на 8 сентября противник атаковал Украину. Для этого противник использовал четыре КАР типа Х-59 и 23 ударных дрона типа "шахед".