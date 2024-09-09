РФ атакувала авіаракетами та "шахедами" чотири області в Україні: наслідки нічного обстрілу

ППО працювала в Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях. Оборонцям вдалося знищили дві КАР Х-59/69 і шість дронів "шахед". У військовій адміністрації Києва наголосили, що це вже п'ята повітряна атака на столицю з початку вересня.

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Вночі 9 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України. Так, для обстрілу ворог використав авіаракети типу Х-59/69 та ударні дрони типу "шахед". Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил у Telegram.

"У ніч на 9 вересня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. — РФ та окупованої Донеччини та 8-ма ударними БПЛА типу Shahed"(район пусків: Курськ — РФ)", — йдеться у повідомленні.

Під час протиповітряного бою вдалося знищити дві керовані авіаракети Х-59/69 і шість ударних дронів типу "шахед". Крім цього, локаційно було втрачено два російські дрони, вони могли упасти під впливом засобів РЕБ. Також одна з ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі внаслідок активної протидії.

Своєю чергою протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Ситуація в Київській області

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що під час атаки ворог застосував ударні дрони типу "шахед", запущені з Курської області.

"На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці тривала понад годину". Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили) на підступах до столиці", — йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що попередньо в місті обійшлося без руйнувань та потерпілих.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що росіяни атакували регіон ударними дронами.

"В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Потерпілих серед населення немає", — сказав Кравченко.

За його словами, у двох районах регіону відбулося загоряння травʼяного настилу та лісової підстилки внаслідок падіння уламків збитих цілей поза межами населених пунктів. Пожежі були ліквідовані.

Що відбувається в Черкаській області

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вночі повітряна тривога тривала понад 3,5 години.

"У цей час наші оборонці знищили ворожий БпЛА. Через падіння уламків загорілась суха рослинність. Пожежу оперативно ліквідували", — сказав він.

Робота ППО в Дніпропетровській області

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що ввечері 8 вересня над регіоном було знищено дві крилаті ракети. Тоді як вранці приземлили розвідувальний дрон.

Нагадаємо, 7 вересня ЗС РФ атакували Харків за допомогою КАБів, вони вдарили на північних околицях населеного пункту та в районі приватної забудови.

8 вересня у Повітряних силах розповіли, що в ніч на 8 вересня противник атакував Україну. Для цього противник використав чотири КАР типу Х-59 та 23 ударні дрони типу "шахед".