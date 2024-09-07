ЗС РФ вдарили КАБами по Харкову: почалась пожежа, зникло світло, деталі

Після прильоту російської авіабомби у Харкові почалась пожежа. На місце удару вирушили відповідні служби, даних про поранених уточнюються, повідомила місцева влада.

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ЗС РФ запустили по Харкову керовані авіабомби (КАБи), які вдарили на північних околицях міста та у районі приватної забудови. На місце влучання вирушили відповідні служби. Про деталі російського удару мер Ігор Терехов розповів у Telegram-каналі.

О 15:58 Терехов повідомив, що у Харкові стались один за одним два вибухи. Він закликав харків'ян перебувати у безпечних місцях до сигналу відбою. Через 20 хв. після удару посадовець написав, що ворог поцілив по двох районах — Індустріальному та Салтівському. Виникала пожежа, на місце вирушили усі необхідні служби. Інформації про поранених не надходила, написав Терехов.

Обстріл Харкова 7 вересня - Терехов про наслідки Фото: Скриншот

Обстріл Харкова 7 вересня — деталі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ЗС РФ атакували Харків та область. Він повідомив, що удар прийшовся по садовому товариству в Індустріальному району. Також постраждала приватна забудова у передмісті — у Малій Данилівці. Чиновник уточнив, що інформація буде оновлюватись.

А Telegram-каналі "Труха Україна" написали, що у деяких районах Харкова начебто зникло електропостання. На сторінці "Харківобленерго" немає повідомлень про пошкодження після прильотів.

Обстріл Харкова 7 вересня - можливе вимикання світла Фото: Скриншот

Повітряні сили ЗСУ о 14:35 оголосили повітряну тривогу у Харкові та Харківській області. Командування попередило про активність російської авіації і про загрозу ударів по прифронтових територіях. Після повідомлення про прильоти не було інформації про те, чим саме росіяни вдарили по місту. Деталі додав бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель". З його слів, ЗС РФ запустили КАБи.

Обстріл Харкова 7 вересня - якою зброєю вдарили по місту Фото: Скриншот

Зазначимо, 31 серпня ЗС РФ здійснили масований удар по Харкову кількома КАБ-500. Синєгубов заявив, що вибухало у п'яти районах міста. Внаслідок російської атаки понад 100 українців отримали поранення, серед них — п'ятеро дітей. Постраждало 82 багатоквартирних будинки, також пошкоджено дві школи, 37 магазинів, 57 автомобілів тощо, написав посадовець.

Нагадуємо, 7 вересня у західних ЗМІ написали про 200 балістичних ракет, які РФ отримала від Ірану. Тим часом президент Володимир Зеленський знов звернувся до партнерів з дозволом бити західною зброєю по військових аеродромах ЗС РФ. Своєю чергою голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна має дрон, здатний подолати 1 800 км і дістати половину російських авіабаз.