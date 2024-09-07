ВС РФ ударили КАБами по Харькову: начался пожар, пропал свет, детали
После прилета российской авиабомбы в Харькове начался пожар. На место удара отправились соответствующие службы, данные о раненых уточняются, сообщили местные власти.
ВС РФ запустили по Харькову управляемые авиабомбы (КАБы), которые ударили на северных окраинах города и в районе частной застройки. На место попадания отправились соответствующие службы. О деталях российского удара мэр Игорь Терехов рассказал в Telegram-канале.
В 15:58 Терехов сообщил, что в Харькове произошли один за другим два взрыва. Он призвал харьковчан находиться в безопасных местах до сигнала отбоя. Через 20 мин. после удара чиновник написал, что враг попал по двум районам — Индустриальному и Салтовскому. Возникал пожар, на место отправились все необходимые службы. Информации о раненых не поступало, написал Терехов.
Обстрел Харькова 7 сентября — детали
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что ВС РФ атаковали Харьков и область. Он сообщил, что удар пришелся по садовому товариществу в Индустриальном районе. Также пострадала частная застройка в пригороде — в Малой Даниловке. Чиновник уточнил, что информация будет обновляться.
А Telegram-канале "Труха Украина" написали, что в некоторых районах Харькова якобы исчезло электроснабжение. На странице "Харьковоблэнерго" нет сообщений о повреждениях после прилетов.
Воздушные силы ВСУ в 14:35 объявили воздушную тревогу в Харькове и Харьковской области. Командование предупредило об активности российской авиации и об угрозе ударов по прифронтовым территориям. После сообщения о прилетах не было информации о том, чем именно россияне ударили по городу. Детали добавил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель". По его словам, ВС РФ запустили КАБы.
Отметим, 31 августа ВС РФ осуществили массированный удар по Харькову несколькими КАБ-500. Синегубов заявил, что взрывалось в пяти районах города. В результате российской атаки более 100 украинцев получили ранения, среди них — пятеро детей. Пострадали 82 многоквартирных дома, также повреждены две школы, 37 магазинов, 57 автомобилей и т.д., написал чиновник.
Напоминаем, 7 сентября в западных СМИ написали о 200 баллистических ракетах, которые РФ получила от Ирана. Между тем президент Владимир Зеленский вновь обратился к партнерам с разрешением бить западным оружием по военным аэродромам ВС РФ. В свою очередь глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет дрон, способный преодолеть 1 800 км и достать половину российских авиабаз.