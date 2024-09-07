ВС РФ ударили КАБами по Харькову: начался пожар, пропал свет, детали

После прилета российской авиабомбы в Харькове начался пожар. На место удара отправились соответствующие службы, данные о раненых уточняются, сообщили местные власти.

Related video

ВС РФ запустили по Харькову управляемые авиабомбы (КАБы), которые ударили на северных окраинах города и в районе частной застройки. На место попадания отправились соответствующие службы. О деталях российского удара мэр Игорь Терехов рассказал в Telegram-канале.

В 15:58 Терехов сообщил, что в Харькове произошли один за другим два взрыва. Он призвал харьковчан находиться в безопасных местах до сигнала отбоя. Через 20 мин. после удара чиновник написал, что враг попал по двум районам — Индустриальному и Салтовскому. Возникал пожар, на место отправились все необходимые службы. Информации о раненых не поступало, написал Терехов.

Обстрел Харькова 7 сентября — Терехов о последствиях Фото: Скриншот

Обстрел Харькова 7 сентября — детали

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что ВС РФ атаковали Харьков и область. Он сообщил, что удар пришелся по садовому товариществу в Индустриальном районе. Также пострадала частная застройка в пригороде — в Малой Даниловке. Чиновник уточнил, что информация будет обновляться.

А Telegram-канале "Труха Украина" написали, что в некоторых районах Харькова якобы исчезло электроснабжение. На странице "Харьковоблэнерго" нет сообщений о повреждениях после прилетов.

Обстрел Харькова 7 сентября — возможно отключение света Фото: Скриншот

Воздушные силы ВСУ в 14:35 объявили воздушную тревогу в Харькове и Харьковской области. Командование предупредило об активности российской авиации и об угрозе ударов по прифронтовым территориям. После сообщения о прилетах не было информации о том, чем именно россияне ударили по городу. Детали добавил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель". По его словам, ВС РФ запустили КАБы.

Обстрел Харькова 7 сентября — каким оружием ударили по городу Фото: Скриншот

Отметим, 31 августа ВС РФ осуществили массированный удар по Харькову несколькими КАБ-500. Синегубов заявил, что взрывалось в пяти районах города. В результате российской атаки более 100 украинцев получили ранения, среди них — пятеро детей. Пострадали 82 многоквартирных дома, также повреждены две школы, 37 магазинов, 57 автомобилей и т.д., написал чиновник.

Напоминаем, 7 сентября в западных СМИ написали о 200 баллистических ракетах, которые РФ получила от Ирана. Между тем президент Владимир Зеленский вновь обратился к партнерам с разрешением бить западным оружием по военным аэродромам ВС РФ. В свою очередь глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет дрон, способный преодолеть 1 800 км и достать половину российских авиабаз.