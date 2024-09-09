ВС РФ продвинулись в Торецке: что происходит на восточном фронте (карта)

Российские военные продолжили наступление в районе Торецка, Нелиповки, Сухой Балки на Донбассе. По информации аналитиков ISW, ВСУ контратаковали в Нью-Йорке.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Торецке Донецкой области, также оккупанты продолжили наступление в этом районе. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 8 сентября.

"Российские войска недавно продвинулись в восточном Торецке и продолжили наступательные операции в этом районе 8 сентября", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 8 сентября, противник продвинулся в восточном Торецке. Тогда как в течение 7 и 8 сентября оккупанты продолжили наступление в районе Торецка, Нелеповки, Сухой Балки.

По словам российских военкоров, украинские военные продолжили контратаку в Нью-Йорке и продвинулись к центру населенного пункта в течение 7 сентября. В ISW отметили, что наблюдали геолокационные кадры, на которых украинцы недавно контратаковали на северо-западе Нью-Йорка и удерживали позиции в поселке. Однако аналитики отметили, что еще не нашли визуального подтверждения того, что Силы обороны недавно восстановили некоторые позиции в Нью-Йорке.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Торецком направлении: что говорят в Генштабе

В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение 8 сентября при поддержке авиации россияне пытались вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. Так, в течение дня враг атаковал позиции ВСУ возле Северного, Железного, Нью-Йорка, Торецка, Нелеповки и Дружбы. В свою очередь украинские военные отбили 13 вражеских штурмов.

Напомним, 7 сентября в пресс-службе 53-й ОМБр сообщили о том, что украинские бойцы вывесили флаг своего подразделения на элеваторе в Нью-Йорке на Донбассе. Это удалось сделать под огнем вражеской артиллерии и FPV-дронов.

6 сентября стало известно, что в Нью-Йорке на Донбассе НГУ выбили врага с ранее занятых позиций и деблокировали смежные подразделения Сил обороны, попавшие в окружение.