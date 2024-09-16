ЗС РФ атакують Україну зграями "Шахедів": це може свідчити про 2 моменти, — експерт (відео)

Авіаційний експерт Костянтин Криволап поділився здивуванням, що ворог почав запускати більше ударних дронів. Він припустив, що можливості Росії вже вийшли за межі угоди з Іраном.

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ЗС РФ почали запускати по Україні більше дронів-камікадзе типу Shahed, ніж це було раніше. Деталями у коментарі "РБК-Україна" 16 вересня поділився експерт з авіації Костянтин Криволап.

Коментар Костянтина Криволапа про "Шахеди" — з 2:15

"І значно більше, ніж вкладається в угоду між Росією і Тегераном, яка там у 2022 році була підписана на шість тисяч "Шахедів". Вони вже перевалили, мабуть, за цю цифру", — підкреслив він.

Експерт зазначив, що згаданий контракт закінчується вже у травні 2025 року.

"Мене дивує така велика кількість "Шахедів", які літають. Це каже про те, що у росіян або з'явилося додаткове виробництво, або ті виробництва, які були розгорнуті раніше, вони досягли там можливостей по комплектації, по виробництву фюзеляжів і так далі", — пояснив Криволап.

З його слів, ЗС РФ постійно експериментують висотами та маршрутами. Однак паралельно з зусиллями ворога приховати рух своїх БПЛА розвиваються й мобільні групи ППО, що дозволяє ефективно знищувати ворожі безпілотники до того, як вони досягають своїх цілей.

Нагадаємо, вночі на 16 вересня російські окупанти запустили по Україні 56 "Шахедів", 53 з них були збиті, ще три — локаційно втрачені. Сили ППО працювали у дев’яти областях. На Київщині постраждала одна людина, її госпіталізували.

Вночі на 14 вересня ЗС РФ також запускали цілий рій ударних дронів. Україну загалом атакували 76 БПЛА, 72 з них були збиті й ще два — повернулись у Росію. Роботу ППО можна було почути у 12 регіонах.