Ракеты с кассетной частью: опубликованы кадры удара ATACMS по ЗРК С-400 в Курской области (видео)

По словам военного аналитика Игаля Левина, системы ПВО, как правило, выносятся для создания рабочего окна. Потому на этой неделе стоит ожидать продолжение подобной работы.

OSINT-аналитики показали кадры ударов ATACMS по ЗРК С-400 в Курской области. Атака проводилась пятью ракетами, две из которых попали по самим позициям С-400. Об этом сообщает "КіберБорошно".

Отмечается, что удары наносились ракетами с кассетной частью.

Военный аналитик Игаль Левин допускает, что на этой неделе можно будет увидеть продолжение подобной работы, поскольку, "обычно системы ПВО выносятся для создания рабочего окна, так что подозреваю, что на этой неделе мы увидим продолжение всего этого представления".

Поражение С-400 в Курской области

Удар по С-400 в Курской области

Подразделения украинских войск поразили радиолокационную станцию ЗРК "С-400" в Курской области. Это произошло в ночь на 24 ноября. Удар наносился по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490, которое вело боевую работу в режиме "земля-земля" — поражало наземные неподвижные цели.

По данным Генштаба ВСУ, обычно от таких обстрелов страдают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины.

Напомним, что 25 ноября аналитики объяснили, почему атаки дронми "Ланцет" сократились почти на 60%.

Также сообщалось, что в ночь на 25 ноября ракеты ATACMS "приземлились" на аэродром "Курск-Восточный" и Халино.