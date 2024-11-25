ATACMS "приземлились" на аэродром "Курск-Восточный" и Халино: Z-блогеры вспомнили Путина и "Орешник"

7 ракет ATACMS и 12 БпЛА атаковали ночью Курскую область. Ракеты сбивались в районе Курска, Курчатова и ряда населенных пунктов Октябрьского района.

По меньшей мере 2 ракеты американского производства ATACMS "приземлились" этой ночью на аэродроме "Курск-Восточный" в Курской области. Об этом сообщают OSINT-аналитики проекта "КиберБорошно".

"Момент прилета двух кассетных ATACMS по аэродрому "Курск-Восточный". Локация — Курск", — говорится в сообщении.

Аналитики указали приблизительные координаты точек, куда попали ракеты ATACMS.

Российское независимое издание ASTRA сообщило об атаке на военный аэродром "Халино". Известно, что ранения получили 2 военнослужащих.

Отмечается, что 7 ракет ATACMS и 12 БпЛА атаковали ночью Курскую область. Ракеты сбивались в районе Курска, Курчатова, села Николаевка Курчатовского района, села 2-я Моква Курского района, села Алексеевка Октябрьского района, села Старково Октябрьского района.

"Как минимум одна ракета атаковала военный аэродром "Халино", там ранения получили 2 военнослужащих, они госпитализированы, поврежден частный дом, о повреждениях на аэродроме пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил: "Удар ВСУ отражали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолетного типа".

Российские Z-блогеры между тем снова возмутились, что "Орешник", которым недавно хвастался Путин, никого не напугал, а иностранные ракеты как летели, так и летят на территорию России.

"Ну и ночью ожидаемо х*хлы ударили ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области. 8 ракет. По 7 отработали. Куда били и каких целей хотели достичь не особо понятно, потому что авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно. Отработали не всегда равно "сбили". Это значит, что ПВО противодействовали своими ракетами такому количеству целей", — написал российский провоенный канал Fighterbomber, который ведет летчик Вооруженных сил РФ Илья Туманов.

Он добавил, что в сети так и нет нормальных спутниковых снимков, которые бы показали, что российский "Орешник", который на днях атаковал Днепр", смог нанести серьезные повреждения.

"Так, ну что, 4 дня прошло с момента презентации "Орешника", или вернее его "Ореха". Мучительное ожидание нормальных спутниковых снимков закончилось", — написал телеграм-канал.

Напомним, что 25 ноября в российском городе Калуга прогремели взрывы на нескольких промышленных объектах. В сети пишут о сильном пожаре, который вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе.