Чи буде Білорусь воювати, як КНДР: Росія в пошуку додаткових союзників на фронті

Минулого місяця Україна оголосила про перший контакт із північнокорейськими військами. Сутичка сталася в Курській області Росії.

Українці досягли успіху під час атак. За повідомленнями, північнокорейці, ймовірно, зазнали втрат під час боїв, а українські війська залишилися на своїх позиціях. Україна продовжує утримувати понад 1 000 квадратних кілометрів російської території.

Північнокорейці та росіяни в Курській області стикаються і з іншими проблемами. По-перше, вони намагаються подолати мовний бар'єр. Російським офіцерам доводиться витрачати час на навчання північнокорейських солдатів основних військових команд, що є болючим процесом.

За оцінками, Північна Корея направила близько 10 000 військовослужбовців на допомогу Росії в її тривалому вторгненні в Україну. Як вважають експерти в галузі оборони, участь Північної Кореї не змінить масштабів війни. Навпаки, вона свідчить про те, що вторгнення Росії йде не за планом і що вона відчайдушно потребує допомоги.

Крім того, російські та північнокорейські солдати зазнають труднощів у проведенні військових операцій. Дві армії використовують різні тактики, що робить координацію зусиль проблемною. В одному випадку Daily Beast навіть повідомила, що північнокорейські солдати обстріляли та випадково вбили російських солдатів, які воювали разом із ними в Курській області.

З огляду на ці проблеми, Росія може звернутися по допомогу до Білорусі.

За останні два з половиною роки Росія використовувала Білорусь як плацдарм для своїх операцій. Російські війська розміщувалися в білоруських казармах, росіяни перевозили солдатів і техніку з РФ до РБ і входили на українську територію з півночі.

Крім того, росіяни завдавали ударів по Україні з білоруської території. Росія навіть розмістила в Білорусі ядерну зброю.

Солдати КНДР уже гинуть на російському фронті... Фото: yahoo

У тому, щоби Білорусь приєдналася до війни, є переваги для Росії. По-перше, білоруські та російські солдати можуть легко спілкуватися один з одним. Крім того, Білорусь і Росія проводять кілька військових навчань і тренувань протягом року. Вони можуть взаємодіяти один з одним, оскільки вже діяли разом. Білоруські солдати будуть знайомі з російською тактикою і операціями на полі бою.

Нарешті, Білорусь і Росія є сусідами України. Солдати цих країн знайомі з місцевістю і ландшафтом регіону, чого немає у північнокорейців.

Однак білоруський уряд розуміє, що відправлення своїх солдатів на допомогу Україні було б дорогою і непопулярною помилкою. Більшість білоруських громадян виступають проти російського вторгнення в Україну. Більшість громадян також не хочуть, щоб Білорусь відправляла своїх солдатів воювати.

Крім громадянської опозиції, багато білоруських військових не підтримують війну. Так, кілька офіцерів подали у відставку на знак протесту, а інші приєдналися до іноземних легіонів в Україні, щоб боротися з російським вторгненням.

Нарешті, білоруський уряд усвідомлює свою непопулярність і побоюється опозиційного руху в країні. Білоруські урядовці розуміють, що відправлення солдатів воювати в Україну викличе обурення по всій країні та призведе до протестних рухів. Тому, щоб не втратити владу, білоруський уряд робить усе можливе, щоб протистояти проханню Росії відправити солдатів для участі в її війні.

Але Росія проявляє нетерпіння і відчай, і вона може застосувати силову тактику, щоб змусити Білорусь приєднатися до вторгнення. Російська Федерація розуміє, що є найбільшим торгівельним партнером Білорусі. Російські торгівельні та кредитні програми допомагають білоруській економіці триматися на плаву.

Якщо Росія вирішить, що північнокорейців недостатньо для війни в Україні, вона може вдатися до фінансового тиску, щоб змусити Білорусь приєднатися. Це прирече на загибель тисячі білоруських солдатів.

Зараз, коли українські війська продовжують утримувати позиції проти російських і північнокорейських сил, які вторглися, вони перебуватимуть у стані підвищеної бойової готовності та стежитимуть за ситуацією в Білорусі. Україна розуміє складнощі, які Білорусь може привнести у війну, але готова прийняти виклик.

Участь Північної Кореї у війні Росії мало що змінила на полі бою. Росія продовжить звертатися до Білорусі по додаткову допомогу, і водночас Україна продовжуватиме діяти обережно, щоб захиститися від тривалого вторгнення.

Незалежно від того, що трапиться далі, Україна буде готова.

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