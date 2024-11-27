"Мінітмен" проти "Сармата": на що здатна найпотужніша ядерна зброя в арсеналі НАТО і РФ

Сторони володіють засобами ядерного ураження, які в десятки разів перевершують за потужністю атомну бомбу, скинуту на Хіросіму. Серед них як міжконтинентальні балістичні ракети, так і зброя підводного та повітряного базування.

Після ухвалення Москвою оновленої ядерної доктрини та демонстрації удару по Дніпру балістичною ракетою, яку президент РФ Володимир Путін назвав "Орешник", тема ядерної ескалації не полишає шпальт західної преси. Це також зумовлено наявністю величезної кількості зброї масового знищення як у Росії, так і в США і союзників. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував, які найпотужніші ядерні ракети перебувають в арсеналі РФ і країн блоку НАТО, і до яких катастрофічних наслідків веде їх застосування.

Ядерний щит Заходу

Minuteman III

Серед ракетних систем, що перебувають на озброєнні США, найпотужнішими є міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) LGM-30G Minuteman III, які стали символом американської ядерної могутності. Цей комплекс озброєнь був розроблений як продовження перших поколінь сімейства Minuteman 1960-х років, увібравши в себе найкращі інженерні рішення того часу.

Ракета Minuteman III має приголомшливі характеристики. Вона здатна долати відстані до 13 000 км, розвиваючи швидкість близько 24 000 км/год. Її оснащення дає змогу доставляти до трьох ядерних боєголовок із головними частинами, що розділяються, кожна з яких може бути спрямована на окрему ціль. Потужність боєголовок варіюється від 300 до 475 кілотонн.

Фото: Відкриті джерела

Фото: Відкриті джерела

Trident II

На озброєнні США та Великої Британії також стоїть Trident II D5, яка є наріжним каменем ядерного стримування блоку НАТО. Це твердопаливна триступенева балістична ракета підводного базування, вагою 59 тонн і завдовжки 13 метрів, з дальністю ураження понад 12 000 км. Кожна ракета може нести до восьми ядерних боєголовок W88 потужністю 475 кілотонн — це приблизно у 30 разів потужніше за бомбу, яка була скинута на Хіросіму.

Загалом у США близько 280 таких ракет, розміщених на борту 14 підводних човнів класу "Огайо", які є їхніми носіями. Також Trident II можуть бути розміщені на британських атомних стратегічних субмаринах класу "Авангард".

Фото: Відкриті джерела

Щоб зрозуміти потенційні можливості зброї можна уявити ядерний удар у відповідь по Москві. У разі запуску з акваторії Балтійського моря час підльоту ракети до російської столиці становитиме лише 2 хвилини. А сукупна потужність вибуху сягне приблизно 3,8 мегатонни в тротиловому еквіваленті.

Після вибуху вогняна куля охопить площу понад 10 кв. км, випаровуючи все в радіусі ураження. Один удар ракети Trident одразу знищить понад 2,7 млн людей, ще до 5 млн дістануть поранення.

B83

Ще одним елементом ядерної тріади США є атомна бомба B83. І хоча в арсеналі американців ця зброя найдавніша, вона залишається на службі, оскільки висока потужність і точність роблять бомбу ефективним інструментом у стратегічному ядерному стримуванні.

B83 сумісна з різними літаками стратегічної й тактичної авіації. Вона може бути скинута з таких бомбардувальників, як:

B-52 Stratofortress — один із найстаріших і надійних носіїв американського арсеналу.

B-2 Spirit — сучасний малопомітний стелс-бомбардувальник, який забезпечує приховане задавання ударів.

Фото: X (Twitter)

Максимальна потужність цієї бомби сягає 1,2 мегатонни в тротиловому еквіваленті, що у 80 разів вище за потужність бомби, скинутої на Хіросіму. Конструкція має в собі сучасні системи безпеки, що запобігають випадковій детонації.

Довжина B83 становить 3,7 метра, вага — близько 1,1 тонни. Для висотного скидання в конструкції передбачена парашутна система, що дає змогу знизити швидкість бомби та забезпечити точніше влучання, а також дає можливість носію піти якомога далі перед спрацьовуванням.

B83 перебуває на озброєнні США з 1983 року і за весь час загалом було вироблено 650 одиниць таких бомб. Тим часом у 2022 році в Пентагоні ухвалили рішення зняти атомну бомбу з експлуатації через її обмежений потенціал і збільшення витрат на обслуговування.

Ядерна зброя Росії

Серед найпотужнішої ядерної зброї в арсеналі Росії є новітня міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат", яка 1 вересня 2023 року офіційно надійшла на озброєння. Вона була розроблена для заміни радянських комплексів РС-20В "Воєвода" (західне позначення SS-18 "Satan").

Це триступенева ракета на рідкому паливі вагою понад 208 тонн і довжиною понад 35 метрів. Вона здатна нести до 19 тонн корисного навантаження, включно з різними конфігураціями боєголовок — 10 важких або 15 легких.

Російські джерела стверджують, що ракета оснащена сучасними системами, які дають змогу ракетам обходити засоби протиракетної оборони, оскільки бойові елементи можуть активно маневрувати в атмосфері, що ускладнює їхнє перехоплення. Водночас дальність польоту становить 18 000 км, що дає змогу досягти цілі в будь-якій точці планети.

Також "Сармат" здатний летіти низькою навколоземною орбітою через Південний полюс, завдаючи в такий спосіб удару з несподіваних напрямків. Такий підхід заснований на відродженні концепції "орбітального бомбардування".

За деякими даними, "Сармат" може нести до 50 мегатонн корисного навантаження, що еквівалентно так званій "Цар-бомбі" — найпотужнішому ядерному пристрою, який будь-коли підривали на планеті.

Після завдавання удару таким зарядом по мегаполісу, вогняна куля моментально охопить територію радіусом 5 км, випарувавши все на своєму шляху в межах 80 кв. км. Інтенсивна вибухова хвиля принесе колосальні руйнування на відстані до 25 км. Водночас атака "Сармата" одразу забере життя понад 7 млн осіб, ще близько 6 млн дістануть поранення.

Отже обидві сторони володіють значним арсеналом ядерного озброєння, здатним завдати катастрофічної шкоди, що призведе до загибелі сотень мільйонів людей за лічені хвилини.

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