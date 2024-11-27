"Минитмен" против "Сармата": на что способно самое мощное ядерное оружие в арсенале НАТО и РФ

Стороны обладают средствами ядерного поражения, которые в десятки раз превосходят по мощности атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму. В их числе как межконтинентальные баллистические ракеты, так и оружие подводного и воздушного базирования.

После принятия Москвой обновленной ядерной доктрины и демонстрации удара по Днепру баллистической ракетой, которую президент РФ Владимир Путин назвал "Орешник", тема ядерной эскалации не покидает страниц западной прессы. Это также обусловлено наличием огромного количества оружия массового уничтожения как в России, так и в США и союзников. В этой связи Фокус выяснял, какие самые мощные ядерные ракеты находятся в арсенале РФ и стран блока НАТО и к каким катастрофическим последствиям ведет их применение.

Ядерный щит Запада

Minuteman III

Среди ракетных систем, состоящих на вооружении США, наиболее мощными являются межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III, которые стали символом американской ядерной мощи. Этот комплекс вооружений был разработан как продолжение первых поколений семейства Minuteman 1960-х годов, вобрав в себя лучшие инженерные решения того времени.

Ракета Minuteman III обладает впечатляющими характеристиками. Она способна преодолевать расстояния до 13 000 км, развивая скорость около 24 000 км/ч. Ее оснащение позволяет доставлять до трех ядерных боеголовок с разделяющимися головными частями, каждая из которых может быть направлена на отдельную цель. При этом мощность боеголовок варьируется от 300 до 475 килотонн.

Фото: Открытые источники

Фото: Открытые источники

Trident II

На вооружении США и Великобритании также стоит Trident II D5, которая является краеугольным камнем ядерного сдерживания блока НАТО. Это твердотопливная трехступенчатая баллистическая ракета подводного базирования, весом 59 тонн и длиной в 13 метров, с дальностью поражения более 12 000 км. Каждая ракета может нести до восьми ядерных боеголовок W88 мощностью 475 килотонн — это, примерно, в 30 раз мощнее бомбы, которая была сброшена на Хиросиму.

Всего у США около 280 таких ракет, размещенных на борту 14 подводных лодок класса "Огайо", которые являются их носителями. Также Trident II могут быть размещены на британских атомных стратегических субмаринах класса "Авангард".

Фото: Открытые источники

Чтобы понять потенциальные возможности оружия можно представить ответный ядерный удар по Москве. В случае запуска с акватории Балтийского моря время подлета ракеты до российской столицы составляет всего лишь 2 минуты. А совокупная мощность взрыва составит примерно 3,8 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

После взрыва огненный шар охватит площадь более 10 кв. км, испаряя все в радиусе поражения. Один удар ракеты Trident сразу уничтожит более 2,7 млн человек, еще до 5 млн получат ранения.

B83

Еще одним элементом ядерной триады США является атомная бомба B83. И хотя в арсенале американцев это оружие наиболее ранее, оно остается на службе, так как высокая мощность и точность делают бомбу эффективным инструментом в стратегическом ядерном сдерживании.

B83 совместима с различными самолетами стратегической и тактической авиации. Она может быть сброшена с таких бомбардировщиков, как:

B-52 Stratofortress — один из старейших и надежных носителей американского арсенала.

B-2 Spirit — современный малозаметный стелс-бомбардировщик, который обеспечивает скрытное нанесение ударов.

Фото: X (Twitter)

Максимальная мощность этой бомбы достигает 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте, что в 80 раз выше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. Конструкция включает в себя современные системы безопасности, предотвращающие случайную детонацию.

Длина B83 составляет 3,7 метра, вес — около 1,1 тонны. Для высотного сбрасывания в конструкции предусмотрена парашютная система, позволяющая снизить скорость бомбы и обеспечить более точное попадание, а также дает возможность носителю уйти подальше перед срабатыванием.

B83 находится на вооружении США с 1983 года, и за все время всего было произведено 650 единиц таких бомб. Между тем в 2022 в Пентагоне приняли решение снять атомную бомбу с эксплуатации из-за ее ограниченного потенциала и увеличения затрат на обслуживание.

Ядерное оружие России

Среди самого мощного ядерного оружие в арсенале России находится новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", которая 1 сентября 2023 года официально поступила на вооружение. Она была разработана для замены советских комплексов РС-20В "Воевода" (западное обозначение SS-18 "Satan").

Это трехступенчатая ракета на жидком топливе весом более 208 тонн и длиной более 35 метров. Она способна нести до 19 тонн полезной нагрузки, включая различные конфигурации боеголовок — 10 тяжелых или 15 легких.

Российские источники утверждают, что ракета оснащена современным системами, позволяющими ракете обходить средства противоракетной обороны, поскольку боевые элементы могут активно маневрировать в атмосфере, что затрудняет их перехват. При этом дальность полета составляет 18 000 км, что позволяет достичь цели в любой точке планеты.

Также "Сармат" способен лететь по низкой околоземной орбите через Южный полюс, нанося таким образом удар с неожиданных направлений. Такой подход основан на возрождении концепции "орбитальной бомбардировки".

По некоторым данным "Сармат" может нести то 50 мегатонн полезной нагрузки, что эквивалентно так называемой "Царь-бомбе" — самому мощному ядерному устройству, когда-либо взорванному на планете.

При нанесении удара таким зарядом по мегаполису, огненный шар моментально охватит территорию радиусом 5 км, испарив все на своем пути в пределах 80 кв. км. Интенсивная взрывная волна принесет колоссальные разрушения на расстоянии до 25 км. При этом атака "Сармата" сразу унесет жизни более 7 млн человек, еще около 6 млн получат ранения.

Таким образом обе стороны обладают внушительным арсеналом ядерного вооружения, способным нанести катастрофический ущерб, который приведет к гибели сотен миллионов людей в считанные минуты.

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