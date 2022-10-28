Дорого обслуживать: Пентагон снимет с вооружения самую мощную термоядерную бомбу (видео)

Гравитационный снаряд имеет ограниченный потенциал, говорят американские военные. Мощность бомбы — 1,2 мегатонн, она в 80 раз мощнее той, которую Штаты сбросили на Хиросиму.

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Пентагон снимет с эксплуатации самую мощную бомбу — термоядерный гравитационный снаряд B83-1. Об этом говорится в стратегии национальной обороны США, которая опубликована на сайте американского Минобороны.

Бомбу снимут с эксплуатации из-за ее ограниченного потенциала и увеличения затрат на ее обслуживание. Пентагон будет работать над созданием нового средства для поражения целей на большой глубине, отметили военные.

"В краткосрочной перспективе мы будем использовать другие существующие средства, чтобы создавать угрозу для укрепленных и сильно заглубленных целей", — говорится в стратегии.

[ + – ] Термоядерная бомба B83-1 поступила на вооружение в 1983 году

США собираются остановить программу производства ядерной крылатой ракеты морского базирования, заявил Пентагон.

Газета The Washingtom Post пишет, что речь идет о крылатой ракете подводного базирования SLCM-N ("N" означает "ядерная"). Ее создание одобрили при президентстве Дональда Трампа. Эта ракета считается тактическим ядерным оружием.

Бомба B83-1 в 80 раз мощнее снаряда, сброшенного на Хиросиму

B83-1 — это термоядерная бомба переменной мощности, разработанная США в конце 1970-х годов и поступившая на вооружение в 1983 году. Ее вес — 1100 килограмм, а максимальная мощность — 1,2 мегатонн. Бомба примерно в 80 раз мощнее той, которую Штаты сбросили на Хиросиму в августе 1945 года.

[ + – ] Носителями бомбы B-83-1 были стратегические бомбардировщики

Снарядом B83 уничтожают подземные бункеры — он заглубляется в грунт на 30 метров и после этого взрывается. США хотели еще 6 лет назад снять с вооружения термоядерную бомбу B83-1.

Атомную бомбу мегатонного класса B-83 разработали в Ливерморской национальной лаборатории Министерства энергетики США в 70-х годах 20-го века. Снаряд приняли на вооружение в 1983 году. Ее носителями B-83 были стратегические бомбардировщики B-1B, B-2, B-52H и истребители F-15E, F-16 и F/A-18A.

Напомним, что Штаты ускоряют планы по отправке в Европу модернизированных версий ядерных бомб B61-12. Это решение приняли из-за ядерных угроз Москвы.

Россияне недавно провели учения по нанесению массированных ядерных ударов в ответ на ядерный удар противника. ВС РФ запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" и баллистическую ракету "Синева".

Украинское командование относится к угрозам президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие настороженно и призывает Запад побеспокоиться.