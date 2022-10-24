Путин способен применить ядерное оружие в Украине, – командующий Сухопутными войсками ВСУ

Генерал-полковник Александр Сырский верит в существование ядерной угрозы от России. Западу, по его мнению, стоит отнестись к этому серьезно и принимать меры.

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Угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине реальна, Западу стоит беспокоиться. Об этом сказал командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-полковник Александр Сырский в интервью американскому телеканалу ABC News.

"Мы должны беспокоиться. Я верю, что такая угроза действительно существует, нужно ее учитывать", — прокомментировал военный.

Актуальность опасений Сырского подчеркивается недавними обвинениями министра обороны России Сергея Шойгу о якобы применении Украиной "грязной бомбы".

[ + – ] Сырский уверен в победе Вооруженных сил Украины над армией России

ВСУ побеждают агрессора

Сырский уверен в победе Вооруженных сил Украины над захватчиками.

"Конечно, мы побеждаем. Прежде всего, мы выигрываем психологическую битву. У нас есть успехи на поле боя, но война сложная. Войн такого масштаба в Европе или где-либо еще в мире не было после Второй мировой. Мы понимаем, что это — война за выживание нашего народа и государства, у нас нет других вариантов, кроме победы", — отметил генерал-полковник.

[ + – ] Александр Сырский не верил в полномасштабное вторжение Москвы

Сырский в общении с журналистами признался, что не верил в полномасштабное вторжение Москвы. Когда российские войска были на границе, он думал, что атака ограничится восточным направлением.

"Честно говоря, я не ожидал такого масштаба и уровня вторжения от врага", — сказал он ABC News.

По словам командующего, ВСУ пытаются избегать лобовых столкновений с врагом, чтобы не попасть под массированные артудары армии России. ВСУ снижают огневую мощь РФ, нанося удары по узлам снабжения и проводя мобильные атаки.

"Мы достигаем цели, поражая огневую мощь противника, его артиллерию. Делаем упор на рейды и маневры, атакуя с флангов и с тыла. Создаются условия, чтобы заставить противника нервничать, нести потери и покидать позиции", — заключил он.

Напомним, что по результатам соцопроса группы "Рейтинг", большинство украинцев не верят в применение РФ ядерного оружия против Украины.

Министерство обороны РФ уже отчиталось о приведении в готовность сил и средств для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения. Российские военные насчитали в украинских АЭС до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.

Глава НАТО Йенс Столтенберг считает низким вероятность применения ВС РФ ядерного оружия в Украине, Альянс не видит изменений в ядерной готовности Москвы.