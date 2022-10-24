"Накроет Польшу": Минобороны РФ показало, где в Украине "изготавливают грязную бомбу"

Российские военные полагают, что запасов радиоактивных веществ на Чернобыльской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской АЭС хватит для создания оружия массового поражения. Киев призвал специалистов МАГАТЭ опровергнуть эти доводы.

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Министерство обороны России привело в готовность силы и средства к выполнению задач при радиоактивном заражении. Об этом сказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов.

Российский военный связал эту подготовку с якобы провокацией с использованием "грязной бомбы" в Украине. По его мнению, Украина должна обвинить РФ в применении оружия массового поражения. После этого в мире запустится мощная антироссийская кампания для подрыва доверия к Москве.

Кириллов утверждает, что две украинские организации "имеют конкретные поручения по созданию грязной бомбы" и работы уже "на завершающей стадии".

Подрыв "грязной бомбы" приведет к заражению нескольких тысяч квадратных метров территории, а изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров и могут накрыть Польшу, заявил он.

"Замаскировать подрыв "грязной бомбы" могут под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса", — предположил начальник войск.

Хранят на АЭС — Минобороны РФ о ресурсах для "грязной бомбы"

По мнению Кириллова, в Украине якобы имеется мотив для применения "грязной бомбы", научный, технический и производственный потенциал для ее создания.

Запасы радиоактивных веществ на Чернобыльской и на трех действующих атомных электростанциях — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива могут использоваться для этой цели, считает военный.

"На выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве более 22 тыс. штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией урана-235 и плутония-239, являющимися основой ядерного заряда", — заявил он.

По оценке Минобороны РФ, на указанных АЭС хранятся до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.

"На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тысяч кубометров радиоактивных отходов, которые могут быть использованы в качестве компонентов для "грязной бомбы", — уверен генерал.

Научная база для "грязной бомбы", как думает российский военный, подготовил Харьковский физико-технический институт. В нем до сих пор функционируют экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган".

В Институте ядерных исследований при Национальной академии наук на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности, продолжил Кириллов.

Заявления Москвы о "грязной бомбе" — реакция Украины

Украинские власти отрицают обвинения России в разработке "грязной бомбы", которые начал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Офис президента (ОП) считает заявления российской стороны "абсолютным и совершенно предсказуемым бредом".

"Есть только грязные попытки оправдать очевидный геноцид РФ новым фейком", — сказал советник главы ОП.

Министр обороны Украины Алексей Резников обсуждал с западными союзниками новую информационную кампанию России про "грязную бомбу". Он называет это актом ядерного шантажа.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) согласились проверить "места разработки грязной бомбы". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел об этом диалог с главой агентства Рафаэлем Гросси.

Домыслы о создании в Украине "грязной бомбы" РФ хочет озвучить в ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это не пустое подозрение, ведь "подобные вещи могут планироваться".

Фокус уже расписывал, чем может грозить подрыв "грязной бомбы" со слабым ядерным боеприпасом. Радиоактивная пыль от бомбы может представлять опасность для здоровья человека.

Правительство Польши опасается ядерных угроз России и выступило с инициативой проверить 62 тысячи бомбоубежищ по стране.