Россия намерена в ООН обвинить Украину в создании "грязной бомбы", — Лавров

По словам главы МИД РФ, у Москвы якобы есть "конкретная информация" о планах Киева. В Украине эти обвинения называют опасным бредом.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается обсудить в ООН вопрос о создании Украиной "грязной бомбы".

"После вчерашних телефонный переговоров министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции, но также еще и с главой Пентагона, мы предприняли необходимые шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке, и сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые мы затронем", — сказал Лавров.

Он утверждает, что у России есть "конкретная информация" об украинских научных институтах, которые якобы обладают технологиями, позволяющими создать "грязную бомбу".

"Есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезное основание полагать, что подобные вещи могут планироваться", — подчеркнул глава МИД.

Российские пропагандисты утверждают, что такая задача поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в Желтых Водах Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований.

Напомним, Шойгу утверждает, будто Киев якобы хочет подорвать на своей территории грязную бомбу, чтобы дискредитировать РФ. В ответ на это в украинском МИД заявили, что Россия часто обвиняет других в том, что сама планирует сделать. Поэтому такую ложь назвали не только абсурдной, но и опасной.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал заявления россиян "абсолютным и совершенно предсказуемым бредом".

Как сообщалось, Центр стратегических коммуникаций Украины разработал алгоритмы действий для граждан, которые могут оказаться в зоне радиоактивного заражения.

Ранее Фокус подробно описывал, что такое "грязная бомба", которой пугают россияне и как можно уберечься от нее.