Росія має намір в ООН звинуватити Україну у створенні "брудної бомби", — Лавров

За словами глави МЗС РФ, Москва нібито має "конкретну інформацію" про плани Києва. В Україні ці звинувачення називають небезпечним маренням.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія збирається обговорити в ООН питання про створення Україною "брудної бомби".

"Після вчорашніх телефонних переговорів міністра оборони Росії Сергія Шойгу зі своїми колегами з Франції, Великобританії, Туреччини, але також ще й з главою Пентагону, ми зробили необхідні кроки щодо постановки цього питання в міжнародних структурах, насамперед в ООН у Нью-Йорку, та сьогодні наші представники цим займатимуться з розрахунку на зацікавлене та професійне обговорення тих проблем, які ми торкнемося», — сказав Лавров.

Він стверджує, що Росія має "конкретну інформацію" про українські наукові інститути, які нібито мають технології, що дозволяють створити "брудну бомбу".

"Є інформація, яку ми перевіряли ще раз по відповідних каналах про те, що це не порожня підозра, що тут є серйозна підстава вважати, що подібні речі можуть плануватися", — наголосив глава МЗС.

Російські пропагандисти стверджують, що таке завдання поставлене керівництву Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого у Жовтих Водах Дніпропетровської області, а також Київського Інституту ядерних досліджень.

Нагадаємо, Шойгу стверджує, що Київ нібито хоче підірвати на своїй території брудну бомбу, щоб дискредитувати РФ. У відповідь на це в українському МЗС заявили, що Росія часто звинувачує інших у тому, що сама планує зробити. Тому таку брехню назвали не лише абсурдною, а й небезпечною.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви росіян "абсолютним і цілком передбачуваним маренням".

Як повідомлялося, Центр стратегічних комунікацій України розробив алгоритми дій для громадян, які можуть опинитися у зоні радіоактивного зараження.

Раніше Фокус докладно описував, що таке "брудна бомба", якою лякають росіяни і як можна вберегтися від неї.