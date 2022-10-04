Як врятуватися від "брудної бомби" та ядерного удару: інструкція від Центру СтратКому
Центр стратегічних комунікацій України розробив рекомендації щодо різноманітних ситуацій. Алгоритм дій залежить від того, де людина знаходиться в момент використання зброї масового ураження — вдома, на вулиці або в дорозі.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної політики при Міністерстві культури України випустив детальну інструкцію на випадок ядерної атаки чи застосування "брудних бомб". Посилання на інформацію опубліковано на офіційній сторінці Центру СтратКому у Facebook.
Як уточнюється, всі рекомендації розроблені спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки на основі інформації з відкритих джерел ДСНС, Міністерства освіти і науки та патрульної поліції України.
Алгоритм дій в разі ядерного удару, якщо ви на вулиці
У разі застосування ворогом ядерної зброї головна рекомендація для населення перебувати в укритті після спеціального сигналу оповіщення. У тому випадку, якщо людина не встигла дійти до укриття або з інших причин знаходиться на вулиці під час ядерного вибуху, експерти радять:
- У жодному разі не можна дивитися у бік спалаху в небі або на його відбиття від поверхонь. Це загрожує опіком рогівки, опіком очей та осліпленням.
- Потрібно лягти на землю. За можливості знайти в секундній доступності вглиблення або виступ, за яким можна заховатися від ударної хвилі та уламків.
- Намагайтеся закрити всі відкриті частини тіла. Це можна зробити, якщо лягти ногами у бік вибуху, обличчям донизу, руки необхідно підкласти під себе, щоб захистити їх від опіків та травм.
- За можливості прикрити вуха навушниками, це допоможе захистити їх від баротравми.
- Прикрити рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихати через них. Важливо пам'ятати, що ці заходи неспроможні повністю захистити органи від внутрішнього опромінення. Тому треба прагнути якнайшвидше потрапити в укриття.
- Шукати укриття треба одразу, як з'явиться можливість піднятися на ноги після припинення вибухової хвилі від ядерного вибуху.
Важливо: бігти в укриття треба з огляду на напрям вітру. Якщо він дме з епіцентру вибуху, слід пересуватися перпендикулярно (ліворуч або праворуч) у напрямку вітру. Інакше — рухатися проти вітру.
Головний критерій пошуку укриття — хвилинна доступність. Якщо поряд немає спеціально обладнаного укриття, підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон і дверей.
Алгоритм дій в разі ядерного удару, якщо ви у приміщенні
- Необхідно переконатися, що до приміщення не потрапляє повітря з вулиці. Для цього треба закрити всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкнути кондиціонер та обігрівач. За можливості перейти до кімнати без вікон.
- Залишатися в укритті протягом 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення або евакуації.
- Не їсти і не торкатися нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення.
- Якщо члени сім'ї на момент застосування ядерної зброї перебували в іншому укритті, то вони повинні залишитися там, доки не буде дозволу покинути його.
- Домашніх тварин слід тримати разом із собою усередині укриття.
- Не використовувати водопровідну воду до отримання повідомлення про її безпеку.
Алгоритм дій у разі ядерного удару, якщо ви в дорозі
- Не можна дивитись на спалах від ядерного вибуху.
- Необхідно зупинити автомобіль на безпечній частині дороги.
- Закрити всі вікна, двері, люки та отвори, перекрити потік повітря ззовні.
- Намагайтеся захистити всі частини тіла. Для цього треба закрити голову руками та опустити лікті на коліна.
- За можливості закрити вуха навушниками.
- Прикрити рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихати через них. Це має захистити від потрапляння радіонуклідів до організму.
- Після припинення вибухової хвилі негайно знайти укриття за умови його хвилинної доступності.
Застосування "брудної бомби": як врятуватися
"Брудна бомба" — це суміш вибухівки (наприклад, динаміту) і радіоактивних речовин. Такі бомби також називають радіологічним розсіювальним пристроєм (РРП).
Не слід плутати "брудні бомби" з ядерною зброєю. РРП не створює ядерний вибух, проте може поширити радіоактивне забруднення порівняно невеликих кількостей і на обмежені відстані.
Головна небезпека "брудних бомб" — сам вибух, від якого можуть загинути або постраждати люди.
Під час використання "брудних бомб" під радіаційну дію насамперед можуть потрапити ті, хто опинився в епіцентрі вибуху. На великих відстанях від вибуху небезпека є лише в тому випадку, якщо люди вдихають заражений пил, їдять їжу або п'ють воду, що потрапила під вплив радіації.
Основна інструкція для населення у разі застосування "брудної бомби" — залишатися в укритті і чекати вказівок від органів влади, ДСНС або поліції.
Нагадаємо, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України відповідно до військової доктрини країни-агресора. У військовій доктрині РФ сказано, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування зброї масового ураження проти неї або її союзників, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено існування держави.