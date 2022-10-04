Як врятуватися від "брудної бомби" та ядерного удару: інструкція від Центру СтратКому

Центр стратегічних комунікацій України розробив рекомендації щодо різноманітних ситуацій. Алгоритм дій залежить від того, де людина знаходиться в момент використання зброї масового ураження — вдома, на вулиці або в дорозі.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної політики при Міністерстві культури України випустив детальну інструкцію на випадок ядерної атаки чи застосування "брудних бомб". Посилання на інформацію опубліковано на офіційній сторінці Центру СтратКому у Facebook.

Як уточнюється, всі рекомендації розроблені спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки на основі інформації з відкритих джерел ДСНС, Міністерства освіти і науки та патрульної поліції України.

Алгоритм дій в разі ядерного удару, якщо ви на вулиці

У разі застосування ворогом ядерної зброї головна рекомендація для населення перебувати в укритті після спеціального сигналу оповіщення. У тому випадку, якщо людина не встигла дійти до укриття або з інших причин знаходиться на вулиці під час ядерного вибуху, експерти радять:

У жодному разі не можна дивитися у бік спалаху в небі або на його відбиття від поверхонь. Це загрожує опіком рогівки, опіком очей та осліпленням.

Потрібно лягти на землю. За можливості знайти в секундній доступності вглиблення або виступ, за яким можна заховатися від ударної хвилі та уламків.

Намагайтеся закрити всі відкриті частини тіла. Це можна зробити, якщо лягти ногами у бік вибуху, обличчям донизу, руки необхідно підкласти під себе, щоб захистити їх від опіків та травм.

За можливості прикрити вуха навушниками, це допоможе захистити їх від баротравми.

Прикрити рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихати через них. Важливо пам'ятати, що ці заходи неспроможні повністю захистити органи від внутрішнього опромінення. Тому треба прагнути якнайшвидше потрапити в укриття.

Шукати укриття треба одразу, як з'явиться можливість піднятися на ноги після припинення вибухової хвилі від ядерного вибуху.

Важливо: бігти в укриття треба з огляду на напрям вітру. Якщо він дме з епіцентру вибуху, слід пересуватися перпендикулярно (ліворуч або праворуч) у напрямку вітру. Інакше — рухатися проти вітру.

Головний критерій пошуку укриття — хвилинна доступність. Якщо поряд немає спеціально обладнаного укриття, підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон і дверей.

[ + – ] Як вибрати укриття під час ядерного удару

Алгоритм дій в разі ядерного удару, якщо ви у приміщенні

Необхідно переконатися, що до приміщення не потрапляє повітря з вулиці. Для цього треба закрити всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкнути кондиціонер та обігрівач. За можливості перейти до кімнати без вікон.

Залишатися в укритті протягом 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення або евакуації.

Не їсти і не торкатися нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення.

Якщо члени сім'ї на момент застосування ядерної зброї перебували в іншому укритті, то вони повинні залишитися там, доки не буде дозволу покинути його.

Домашніх тварин слід тримати разом із собою усередині укриття.

Не використовувати водопровідну воду до отримання повідомлення про її безпеку.

Алгоритм дій у разі ядерного удару, якщо ви в дорозі

Не можна дивитись на спалах від ядерного вибуху.

Необхідно зупинити автомобіль на безпечній частині дороги.

Закрити всі вікна, двері, люки та отвори, перекрити потік повітря ззовні.

Намагайтеся захистити всі частини тіла. Для цього треба закрити голову руками та опустити лікті на коліна.

За можливості закрити вуха навушниками.

Прикрити рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихати через них. Це має захистити від потрапляння радіонуклідів до організму.

Після припинення вибухової хвилі негайно знайти укриття за умови його хвилинної доступності.

[ + – ] Експерти радять у жодному разі не дивитися на спалах від ядерного вибуху

Застосування "брудної бомби": як врятуватися

"Брудна бомба" — це суміш вибухівки (наприклад, динаміту) і радіоактивних речовин. Такі бомби також називають радіологічним розсіювальним пристроєм (РРП).

Не слід плутати "брудні бомби" з ядерною зброєю. РРП не створює ядерний вибух, проте може поширити радіоактивне забруднення порівняно невеликих кількостей і на обмежені відстані.

Головна небезпека "брудних бомб" — сам вибух, від якого можуть загинути або постраждати люди.

Під час використання "брудних бомб" під радіаційну дію насамперед можуть потрапити ті, хто опинився в епіцентрі вибуху. На великих відстанях від вибуху небезпека є лише в тому випадку, якщо люди вдихають заражений пил, їдять їжу або п'ють воду, що потрапила під вплив радіації.

Основна інструкція для населення у разі застосування "брудної бомби" — залишатися в укритті і чекати вказівок від органів влади, ДСНС або поліції.

Нагадаємо, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України відповідно до військової доктрини країни-агресора. У військовій доктрині РФ сказано, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування зброї масового ураження проти неї або її союзників, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено існування держави.