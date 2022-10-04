Росія посилить ядерний шантаж, домагаючись переговорів, — ЦПД

Аналітики Центру протидії дезінформації впевнені, що поява в медіа повідомлень про російську ядерну загрозу свідчить про нову стадію інформаційного тероризму.

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Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони України заявив про те, що від росіян варто очікувати посилення ядерного шантажу та різних провокацій.

У Центрі наголошують, що в іноземних ЗМІ та соцмережах усе частіше з'являється інформація від анонімних джерел про те, що російське керівництво, можливо, має намір застосувати ядерну зброю.

Наприклад, італійська газета La Repubblica написала про російський підводний човен, який вийшов на випробування торпеди з ядерною боєголовкою. Британська The Times повідомила, що російський президент Володимир Путін наказав відправити в Україну "ядерний військовий потяг". У твітері активно поширюється ролик про те, який ефект матиме використання ядерної зброї на лінії фронту.

Аналітики Центру нагадали, що в Кремлі розпорядилися перевести ядерні сили в режим особливого бойового чергування на початку лютневого вторгнення російської армії в Україну. Причиною чергового загострення шантажу вважають бажання схилити Київ до переговорів.

"Показова демонстрація Росії готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України — чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до переговорів на умовах Кремля", — наголошують у Центрі.

Що потрапляло в ЗМІ про російську ядерну зброю?

Як повідомлялося, La Repubblica написала про те, що в Арктику на випробування надпотужної торпеди "Посейдон" із ядерною боєголовкою вийшов атомний підводний човен К-329 "Бєлгород". Цю інформацію видання поширило з посиланням на джерела НАТО. Український військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "Фейгин Live" запевнив, що ця публікація є "уткою". "Човен стоїть на місці, нікуди не виходив", — сказав він, також посилаючись на дані НАТО.

Стаття The Times розповідає про те, що Володимир Путін розпорядився відправити до кордонів України ешелон спеціалізованої військової техніки, яка належить 12-му Головному управлінню Міноборони Росії. Це управління відповідає за контроль та експлуатацію російського ядерного арсеналу. Опитані виданням експерти заявили, що росіяни можуть влаштувати показовий підрив ядерної зброї на кордонах України чи Чорному морі.

Водночас і в українській військовій розвідці заявляли про те, що ймовірність застосування ядерної зброї в Україні є дуже високою. Зброю масового ураження можуть використовувати для знищення особового складу та техніки ЗСУ на лінії фронту, а також для ліквідації ключових командних пунктів та об'єктів критичної інфраструктури.