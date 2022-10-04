Россия усилит ядерный шантаж, добиваясь переговоров, — ЦПД

Аналитики Центра противодействия дезинформации уверены, что частое появление в медиа сообщений о российской ядерной угрозе свидетельствует о новой стадии информационного терроризма.

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Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины заявил о том, от россиян стоит ожидать усиления ядерного шантажа и различных провокаций.

В Центре подчеркивают, что в иностранных СМИ и соцсетях все чаще мелькает информация от анонимных источников о том, что российское руководство, возможно, намерено применить ядерное оружие.

Например, итальянская газета La Repubblica написала о российской подлодке, которая вышла на испытания торпеды с ядерной боеголовкой. Британская The Times сообщила о том, что российский президент Владимир Путин приказал направить в Украину "ядерный военный поезд". В "Твиттере" активно распространяется ролик о том, какой эффект будет иметь использование ядерного оружия на линии фронта.

Аналитики Центра напомнили, что в Кремле распорядились перевести ядерные силы в режим особого боевого дежурства в самом начале февральского вторжения российской армии в Украину. Причиной очередного обострения шантажа они считают желание склонить Киев к переговорам.

"Показательная демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины — очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля", — подчеркивают в Центре.

Что попадало в СМИ о российском ядерном оружии?

Как сообщалось, La Repubblica написала о том, что в Арктику на испытания сверхмощной торпеды "Посейдон" с ядерной боеголовкой вышла атомная подводная лодка К-329 "Белгород". Эту информацию издание распространило со ссылкой на источники в НАТО. Украинский военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "Фейгин Live" заверил, что эта публикация является "уткой". "Лодка стоит на месте, никуда не выходила", — сказал он, также ссылаясь на данные НАТО.

Статья в The Times рассказывает о том, что Владимир Путин распорядился направить к границам Украины эшелон специализированной военной техники, которая принадлежит 12-му Главному управлению Минобороны России. Это управление отвечает за контроль и эксплуатацию российского ядерного арсенала. Опрошенные изданием эксперты заявили, что россияне могут устроить показательный подрыв ядерного оружия на границах Украины или в Черном море.

В то же время и в украинской военной разведке заявляли о том, что вероятность применения ядерного оружия в Украине очень высока. Оружие массового поражения могут использовать для уничтожения личного состава и техники ВСУ на линии фронта, а также для ликвидации ключевых командных пунктов и объектов критической инфраструктуры.