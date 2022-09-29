"Угроза очень высокая": в ГУР не исключают применение Россией ядерного оружия

Оккупационные войска могут использовать вооружение массового поражения для нанесения ударов вдоль линии фронта.

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Россия может осуществить ядерный удар по Украине для уничтожения личного состава и ключевых командных центров. Такую информацию в интервью изданию The Guardian озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, военное руководство Украины расценивает угрозу применения Россией ядерного оружия как очень высокую. Скибицкий напомнил, что такие боеголовки почти в 100 раз мощнее ракет, которые ранее ВС РФ использовали для нанесения ударов по украинским городам.

Представитель ГУР МОУ предполагает, что Кремль может использовать ядерное оружие вдоль линии фронта для уничтожения личного состава и боевой техники. Кроме этого, по словам Скибицкого, вооружение массового поражения может быть направлено для ликвидации ключевых командных пунктов и объектов критической инфраструктуры.

"Чтобы остановить их, нам нужно не только больше зенитных, но и противоракетных систем. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя", — продолжил представитель военной разведки в общении с британскими журналистами.

По словам Скибицкого, сейчас перед Украиной стоит задача нанести максимальный урон войскам России на передовой, чтобы мобилизация, политическая изоляция и потери ВС РФ сильнее повлияли на российское общество.

В интервью The Guardian Вадим Скибицкий также затронул тему частичной мобилизации, которую объявили на территории страны-агрессора. По словам представителя военной разведки, Кремль для укомплектования подразделений может объявить призыв мирных граждан в захваченных Херсонских и Запорожских областях по примеру Донбасса, где россияне мобилизовали практических всех мужчин.

Также Фокус в своем материале детально разбирал угрозу нанесения ядерного удара по Украине и рассказывал, как выжить мирным гражданам при условии применения вооружения массового поражения.