На оккупированном Донбассе россияне мобилизовали почти всех мужчин, — ГУР

Для пополнения личного состава ВС РФ захватчики могут объявить призыв в ряды оккупационных войск в Херсонской и Запорожской областях.

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В захваченных частях Донбасса россияне мобилизировали почти все мужское население, из-за чего дополнительный призыв в ряды ВС РФ может начаться в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, россияне объявят новую принудительную мобилизацию на неподконтрольных Киеву территориях, как только будет "официально" проведена аннексия.

Вадим Скибицкий считает, что ВС РФ целенаправленно осуществляет геноцид украинцев, призывая мирное население в ряды оккупационных войск. В этом контексте представитель ГУР привел в пример Донбасс, где почти все мужское население было мобилизировано.

"Значит, погибнут еще тысячи украинцев, граждан Украины. Это прямой геноцид — у этих людей нет ни подготовки, ни снаряжения; их просто посылают умирать. Мы уже видим, что в оккупированных Луганской и Донецкой областях почти все мужское население мобилизовано, мы ожидаем, что они объявят мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях, как только они их аннексируют", — подчеркнул Скибицкий в общении с журналистами.

Представитель ГУР не исключил, что Россия может применить ядерное оружие в войне против Украины. Конечное использование вооружение массового поражения, по словам Скибицкого, зависит от того, как будет развиваться ситуация на передовой.

ВС РФ могут нанести ядерные удары вдоль линии фронта, где сосредоточено большое количество личного состава и боевой техники. Кроме этого Скибицкий не исключает атаки по ключевым командным центрам и объектам критической инфраструктуры.

"Чтобы их остановить, нам нужно не просто больше зенитных комплексов, а противоракетных комплексов", — добавил представитель ГУР, комментируя возможный ядерный удар по Украине.

Стоит отметить, что в Кремле озвучили дату официального присоединения оккупированных областей Украины к России. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, 30 сентября Владимир Путин на церемонии объявит об аннексии захваченных территорий.

Также сообщалось, что нанесение ядерного удара по Украине несет угрозу для самого президента РФ Владимира Путина.