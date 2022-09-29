30 сентября оккупированные части Украины официально войдут в состав РФ, — Песков

По словам пресс-секретаря Кремля, договоры подпишут с четырьмя территориями, где проходили так называемые "референдумы". На церемонии ожидается и выступление российского президента Владимира Путина.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что 30 сентября в 15.00 в Кремле пройдет церемония подписания договоров о включении в состав РФ оккупированных украинских территорий. Об этом сообщает "РИА Новости".

Договоры подпишут с четырьмя территориями, на которых проходили так называемые "референдумы". По словам Пескова, также ожидается выступление российского президента Владимира Путина.

Явка на псевдореферендумах

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, в референдуме в Запорожской области участвовало меньше 1% местного населения. Жители оккупированных территорий даже под гнетом врага не участвовали в фейковом волеизъявлении, пояснил Федоров, добавив, что имена всех коллаборационистов известны, а за сотрудничество с оккупантами предполагается ответственность.

Напомним, что, по мнению украинского дипломат Павла Климкина, путем диверсий на "Северных потоках" российское руководство попытаться отвлечь внимание от псевдореферендумов в оккупированных регионах Украины. А в случае, если причастность РФ будет доказана, НАТО, возможно, применит 5 статью.

Ранее Фокус сообщал, что Путин готов пожертвовать 500 000 россиян, чтобы захватить Украину. По информации журналистов, глава Кремля располагает мобилизационным людским резервом в 25 млн человек. Таким образом, 500 тыс. трупов — это только 2% от имеющегося резерва.