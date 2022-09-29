30 вересня окуповані частини України офіційно увійдуть до складу РФ, — Пєсков

За словами прессекретаря Кремля, договори підпишуть із чотирма територіями, де проходили так звані "референдуми". На церемонії очікується виступ російського президента Володимира Путіна.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що 30 вересня о 15:00 у Кремлі відбудеться церемонія підписання договорів про включення до складу РФ окупованих українських територій. Про це повідомляє "РИА Новости".

Договори підпишуть із чотирма територіями, на яких проходили так звані "референдуми". За словами Пєскова, також очікується виступ російського президента Володимира Путіна.

Явка на псевдореферендумах

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, у референдумі у Запорізькій області брало участь менше 1% місцевого населення. Жителі окупованих територій навіть під гнітом ворога не брали участі у фейковому волевиявленні, пояснив Федоров, додавши, що імена всіх колабораціоністів відомі, а за співпрацю з окупантами передбачається відповідальність.

Нагадаємо, що, на думку українського дипломата Павла Клімкіна, шляхом диверсій на "Північних потоках" російське керівництво спробує відвернути увагу від псевдореферендумів в окупованих регіонах України. А якщо причетність РФ буде доведена, НАТО, можливо, застосує 5 статтю.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін готовий пожертвувати 500 000 росіян, щоб захопити Україну. За інформацією журналістів, глава Кремля має в своєму розпорядженні мобілізаційний людський резерв у 25 млн осіб. Таким чином, 500 тис. трупів — це лише 2% наявного резерву.