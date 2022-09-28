У "референдумі" у Запорізькій області взяли участь менш як 1% мешканців, — мер Мелітополя

Імена всіх колаборантів у Запорізькій області відомі, вони відповідатимуть за допомогу окупантам, заявив Іван Федоров.

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На псевдореферендумі, який проводили російські окупанти на тимчасово непідконтрольній уряду території Запорізької області, взяли участь лише 0,5% місцевих жителів. Імена всіх колаборантів відомі українській владі, їх притягнуть до відповідальності. Про це під час звернення у середу, 28 вересня, заявив мер тимчасово окупованого міста Мелітополь Іван Федоров.

"Навіть під гнітом ворога ви не брали участі у цьому фарсі та фейковому референдумі. Лише 0,5% від мешканців наших тимчасово окупованих територій взяли участь у цьому фейку. Фейку, який ніхто не визнає", — сказав голова міста.

Федоров подякував мешканцям Запорізької області, які діляться з українською владою інформацією про всіх колаборантів на території регіону.

"Завдяки нашим мешканцям, які надають інформацію про зрадників електронною поштою [email protected], нам відомі прізвища всіх колаборантів. Жоден з них не уникне відповідальності", — написав мер Мелітополя.

Крім цього, Федоров запевнив, що український уряд продовжить виплачувати мешканцям тимчасово окупованих територій усі належні їм виплати.

"Упевнений, наші героїчні військові звільнять усі тимчасово окуповані території Запорізької та інших областей. Зокрема й Мелітополь, ключ до деокупації півдня України", — резюмував мер.

Тим часом пропагандистські ЗМІ РФ поширили інформацію, згідно з якою явка на "референдумі" про включення Запорізької області до складу РФ нібито становила 85,4% або 541 тисячу осіб.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня на окупованих РФ територіях України відбулися псевдореферендуми про "входження територій України до складу Росії". Для організації так званого волевиявлення до непідконтрольних регіонів росіяни звозили жителів окупованого Криму.

Раніше Фокус розбирався, що буде після псевдореферендумів на тимчасово окупованій території України.