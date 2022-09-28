Нелегітимні, але з наслідками. Що буде після псевдореферендумів на окупованих територіях

На окупованих РФ територіях України відбулися псевдореферендуми. Поки що росіяни підраховують голоси, але вже відомо, що планують оголосити про явку 80%, а Україна та світ заявляють про наслідки. Що говорять про "легітимність" референдумів юристи і що буде після — розбирався Фокус.

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Двоє людей у військовій формі та дві представниці так званої комісії заходять у будинок, піднімаються сходами. В одних у руках автомати, в інших — прозорі контейнери для голосування та бюлетені. Чути стукіт у двері, але ніхто не відчиняє. Компанія спускається вниз.

"Так приходили і до мого дядька, — каже Фокусу Людмила, мешканка окупованого Херсона. — Він хворий — у нього діабет і рак, рідко виходить на вулицю, хтось, мабуть, сказав, що він удома. Візитерів було троє: жінка та двоє автоматників, стукали в хвіртку, відчинили самі, потім зламали замок у дверях будинку. Дядько відмовився голосувати, йому таки підсунули папірець, він написав: "Проти", почали погрожувати. Потім перевернули все в будинку догори дриґом і пішли".

Подібні сцени можна було спостерігати в окупованих Херсонській і Запорізькій, Донецькій і Луганській областях із 23 по 27 вересня. Саме цими днями окупанти проводили псевдореферендум про "входження територій України до складу Росії".

Напередодні було сформовано спеціальні озброєні загони. І, на відміну від дядька Людмили, мало хто мав можливість проголосувати "проти" — незгодних залякували, попереджали про арешти, вносили до окремих списків. Наприклад, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Біловодську на одному з підприємств начальник оголосив усім співробітникам, що явка обов'язкова. Тих, хто не братиме участі у голосуванні, автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з'явиться, передадуть до "міністерства держбезпеки ЛНР". Тобто згодом можуть і затримати, вигадавши звинувачення.

"Окупанти організували невиборче голосування вдома. За українським законодавством це передбачено для людей, які за медичними показаннями не можуть дістатися до дільниці самостійно. Це пов'язано з тим, що масової явки на дільниці не могло бути. А їм треба намалювати явку 70-80% від якогось віртуального списку виборців. Голосування вдома для росіян важливе, щоб потім пояснити ці цифри", — каже Фокусу Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.

Тонкощі проведення голосування

Напередодні лише в межах однієї окупованої Херсонської області росіяни оголосили про створення восьми виборчих округів і 198 комісій. У виборчі списки потрапили не лише місцеві колаборанти, а й пенсіонери та просто люди, які зверталися за російською допомогою, надавши свої персональні дані. Як відомо, на окупованих територіях росіяни активно займалися перереєстрацією бізнесу, нарахуванням матеріальної допомоги та соціальних виплат.

[ + – ] Псевдореферендум у Донецьку Фото: Getty Images

Усі п'ять днів росіяни створювали ілюзію масової явки. Наприклад, у Херсонську область завозили громадян з окупованого Криму для участі у голосуванні, в Донецькій дозволяли висловити свою думку неповнолітнім дітям — від 13 до 18 років, рапортують про випадки голосування у виправних колоніях — не лише в колонії №120 Волноваського району Донецької області, але й у №77 Бердянська Запорізької області. В обох утримуються українські військовополонені. У самому ж Донецьку на "виборчу дільницю" прийшов російський пропагандист Семен Пегов і проголосував за приєднання до Росії.

Експерти та місцеві жителі, яким вдається зв'язатися із рідними, кажуть: у багатьох регіонах голосувати змушували. Наприклад, пенсіонерам показували, де поставити галочку. У деяких багатоквартирних будинках спеціально відключали електроенергію, щоб виманити господарів із квартир для голосування на вулицю.

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, котрий стежить за ситуацією на Херсонщині, каже, що в селищі Чаплинка люди зі зброєю не просто заходили в будинки, а повністю оточували вулиці, щоб люди не могли вийти, сховатися. Після цього проходила своєрідна зачистка — військові заходили у двори та давали листок для голосування.

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"21 вересня закрили виїзд з області чоловікам 18-35 років. Потім обмежили виїзд для 18-45-річних. А зараз узагалі закрили виїзд усім чоловікам. Більшість людей середнього віку постаралися піти в поля, щоб не голосувати, у будинках залишилися пенсіонери. На них тиснули, їм погрожували", — каже Данилов.

Про складнощі переміщення у Херсонській області говорить і Юрій Соболевський: "Фільтрація посилилася, жорсткіше перевіряли та перевіряють людей на блокпостах. Росіяни говорили, що так буде, поки проходить "референдум". Але навряд чи потім випустять усіх охочих, особливо чоловіків. Адже окупанти оголосили, що створюватимуть із мешканців Херсонщини добровольчий батальйон. Є чітке розуміння, що добровольців там не буде, за винятком поодиноких колаборантів. Абсолютна більшість населення їх ненавидить. Херсонцям складно психологічно, вони постійно піддаються примусу. Усі дуже чекають на деокупацію".

Картинку активного голосування створювали не лише на окупованих територіях, а й на території РФ. Наприклад, у Южно-Сахалінську. Росіяни стверджують, що в регіоні проживають біженці з "ДНР" та "ЛНР", і вони також мають голосувати. На кожному виборчому пункті встановлено чотири урни, кожну з яких "присвячено" Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областям.

[ + – ] Псевдореферендум у Донецьку Фото: Getty Images

У Службі безпеки України кажуть: окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня і зараз уже готуються їх оголосити, а "голосування" проводили для картинки.

"Думаю, результати фейкових референдумів оголосять швидко, адже колаборанти на місцях дуже зацікавлені або у приєднанні до складу Росії, або у захисті іншим способом своїх життів і свободи від справедливого покарання", — пояснює херсонський політолог Володимир Молчанов.

Однозначна нелегітимність "референдуму"

"Українське законодавство не дає змоги проводити референдуми з питань, спрямованих на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, — каже Фокусу адвокат об'єднання "Амбрелла", експерт правозахисної організації "Медійна ініціатива за права людини" Андрій Яковлєв. — Не передбачена така можливість як міжнародним законодавством, так і спеціальним законодавством, яке підлягає застосуванню під час війни”.

Юрист зазначає, що Україна не може ставитись до такого волевиявлення, як підстави для подальшої анексії окупаційною державою всієї чи частини окупованої території. "Рішення" не матиме жодних юридичних наслідків.

"Навіть якби стояло питання визначення волевиявлення частини українців і це було б дозволено національним або міжнародним законодавством, то результати проведеного квазіплебісциту за участю жителів областей Донецької Луганської, Запорізької і Херсонської областей ми не можемо вважати репрезентативними навіть за мінімальними стандартами", — продовжує Яковлєв.

Справді, існує право народу на самовизначення, про яке часто згадують колаборанти на окупованих територіях, і воно закріплене Статутом ООН. Але цей документ надає таке право для всього народу, нації, а не жителям окремих областей чи земель. Намір відокремитись називається сепаратизм, і в більшості країн це кримінальний злочин.

Порівняння з "референдумом" у Криму

Сьогодні багато хто згадує так званий референдум 2014 року в Криму. Там РФ, порушивши міжнародне законодавство, провела голосування, за результатами якого додала півострів до свого складу, як суб'єкт федерації, поширивши на нього своє законодавство й інститути влади.

Результати голосування з низки причин не були визнані світовим співтовариством. Насамперед — через порушення основоположного принципу Статуту ООН, який наділяє правом на самовизначення лише народ, а не частину регіону унітарної країни. Результати голосування не можна назвати репрезентативними, оскільки воно проводилося під час окупації та на користь окупанта, під контролем його збройних сил.

У 2014 році світ засудив такі дії Росії. Про це свідчить поява низки резолюцій — ООН, Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи. Росія проігнорувала їх усі, але не стала ізгоєм у світовій політиці — з нею, як і раніше, продовжували говорити на рівних, що давало Москві підстави розраховувати на безкарність за так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях.

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Крім того, в 2014-му відбулися так звані "голосування" у Донецькій і Луганській областях. На відміну від кримських подій, результати цих "референдумів" не були взяті до уваги РФ. Тож зараз знадобилося проводити нові.

"Як і з Криму, з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей евакуювалася значна частина населення, лояльні до України жителі переслідувалися. Ми не знаємо, хто брав участь у голосуванні, який чинився тиск, як здійснюється підрахунок голосів. Особливо блюзнірською виглядає організація місць голосування в Росії для залежного від неї та переміщуваного нею українського населення", — зазначає Яковлєв.

Що буде після "референдумів" на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський неодноразово повторював, що після "референдумів" переговори з Росією будуть неможливі. І все тому, що Росія не просто проводить псевдореферендуми, а збирається заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до РФ. І це може статися вже 30 вересня.

Цього дня, за джерелами російських медіа, Путін може звернутись з посланням до Федеральних зборів. А до того Держдума розгляне законопроєкти про "входження до складу Росії" окупованих територій України.

У Росії кажуть, звернення Путіна може бути схоже на події 2014 року, коли перед анексією Криму він проголосив промову в Георгіївській залі Кремля у присутності депутатів Держдуми та сенаторів, а потім підписав договір про приєднання Криму до складу Росії.

Експерти вважають, що оголошення про приєднання, по-перше, буде сприйнято як виправдання "спеціальної військової операції" та зміцнить патріотичну підтримку конфлікту. Це дасть змогу також запровадити воєнний стан у Росії, закрити кордони для чоловіків, зокрема й на окупованих територіях, та оголосити загальну мобілізацію.

По-друге, це дозволить розпочати нову хвилю ядерного шантажу — Володимир Путін може заявити про можливість застосування ядерної зброї для встановлення контролю за всіма територіями Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. І для "врегулювання" ситуації спочатку Кремль скаже, що ядерна зброя може бути і не застосована, якщо Україна погодиться зафіксувати лінію фронту.

Напевно, Путін дасть Україні подумати над "пропозицією". І в цей момент багато залежатиме від позиції західних партнерів України — ЄС, США, а також східних спостерігачів — насамперед, Китаю. І йдеться не лише про нові поставки зброї, а й про санкції, про повну ізоляцію Москви, коли її крах буде раптовим. США вже попередили Росію, що застосування ядерної зброї стане для неї катастрофою.

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