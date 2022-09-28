Нелегитимные, но с последствиями. Что будет после псевдореферендумов на оккупированных территориях

На оккупированных РФ территориях Украины состоялись псевдореферендумы. Пока россияне подсчитывают голоса, но уже известно, что планируют объявить о явке 80%, а Украина и мир заявляют о последствиях. Что говорят о "легитимности" референдумов юристы и что будет после — разбирался Фокус.

Related video

"Референдумы" под дулом автомата

Два человека в военной форме и две представительницы так называемой комиссии заходят в дом, поднимаются по лестнице. У одних в руках автоматы, у других – прозрачные контейнеры для голосования и бюллетени. Слышен стук в дверь, но никто не открывает. Компания спускается вниз.

"Так приходили и к моему дяде, – говорит Фокусу Людмила, жительница оккупированого Херсона. – Он болен – у него диабет и рак, редко выходит на улицу, кто-то, видимо, сказал, что он дома. Визитеров было трое: женщина и двое автоматчиков. Стучали в калитку, открыли сами, потом сломали замок в дверях дома. Дядя отказался голосовать, ему все-таки подсунули бумажку, он написал: "Против", начали угрожать. Потом перевернули все в доме все вверх дном и ушли".

Подобные сцены можно было наблюдать в оккупированных Херсонской и Запорожской, Донецкой и Луганской областях с 23 по 27 сентября. Именно в эти дни оккупанты проводили псевдореферендум о "вхождении территорий Украины в состав России".

Накануне были сформированы специальные вооруженные отряды. И, в отличие от дяди Людмилы, мало у кого была возможность проголосовать "против" – несогласных запугивали, предупреждали об арестах, вносили в отдельные списки. Например, по словам, главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Беловодске на одном из предприятий начальник объявил всем сотрудникам, что явка обязательна. Кто не будет принимать участие в голосовании, автоматически уволят с работы, а списки тех, кто не появится, передадут в "министерство госбезопасности ЛНР". То есть, впоследствии могут и задержать, придумав обвинения.

"Оккупанты организовали неизбирательное голосование на дому. По украинскому законодательству это предусмотрено для людей, которые по медицинским показаниям не могут добраться до участка самостоятельно. Это связано с тем, что массовой явки на участки не могло быть. А им надо нарисовать явку в 70-80% от какого-то виртуального списка избирателей. Голосование на дому для россиян важно, чтобы потом объяснить эти цифры", – говорит Фокусу Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Тонкости проведения голосования

Накануне только в пределах одной оккупированной Херсонской области россияне объявили о создании восьми избирательных округов и 198 комиссий. В избирательные списки попали не только местные коллаборанты, но и пенсионеры и просто люди, которые обращались за российской помощью, предоставив свои персональные данные. Как известно, на оккупированных территориях россияне активно занимались перегистрацией бизнеса, начислениями материальной помощи и социальных выплат.

[ + – ] Псевдореферендум в Донецке Фото: Getty Images

Все пять дней россияне создавали иллюзию массовой явки. Например, в Херсонскую область завозили граждан из оккупированного Крыма для участия в голосовании, в Донецкой разрешали выразить свое мнение несовершеннолетним детям – от 13 до 18 лет, рапортуют о случаях голосования в исправительных колониях – не только в колонии №120 Волновахского района Донецкой области, но и в №77 Бердянска Запорожской области. В обеих содержатся украинские военнопленные. В самом же Донецке на "избирательный участок" пришел российский пропагандист Семен Пегов и проголосовал за присоединение к России.

Эксперты и местные жители, которым удается связаться с родными, говорят: во многих регионах голосовать вынуждали. Например, пенсионерам указывали, где поставить галочку. В некоторых многоквартирных домах специально отключали электроэнергию, чтобы выманить хозяев из квартир для голосования на улицу.

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, который следит за ситуацией на Херсонщине, говорит, что в поселке Чаплынка люди с оружием не просто заходили в дома, а полностью оцепляли улицы, чтобы люди не могли выйти, спрятаться. После проходила своеобразная зачистка – военные заходили во дворы и давали листок для голосования.

Важно

Удержать захваченное. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация

"21 сентября закрыли выезд из области мужчинам 18-35 лет. Затем ограничили выезд для 18-45-летних. А сейчас вообще закрыли выезд всем мужчинам. Большинство людей среднего возраста постарались уйти в поля, чтобы не голосовать, в домах остались пенсионеры. На них давили, им угрожали", – говорит Данилов.

О сложностях перемещения в Херсонской области говорит и Юрий Соболевский: "Фильтрация усилилась, жестче проверяли и проверяют людей на блокпостах. Россияне говорили, что так будет, пока проходит "референдум". Но вряд ли потом выпустят всех желающих, особенно мужчин. Ведь оккупанты объявили, что будут создавать из жителей Херсонщины добровольческий батальон. Есть четкое понимание, что добровольцев там не будет, за исключением единичных коллаборантов. Абсолютное большинство населения их ненавидит. Херсонцам сложно психологически, они постоянно подвергаются принуждению. Все очень ждут деоккупации".

Картинку активного голосования создавали не только на оккупированных территориях, но и на территории РФ. Например, в Южно-Сахалинске. Россияне утверждают, что в регионе проживают беженцы из "ДНР" и "ЛНР", и они тоже должны голосовать. На каждом избирательном пункте установлены четыре урны, каждая из которых "посвящена" Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областям.

[ + – ] Псевдореферендум в Донецке Фото: Getty Images

В Службе безопасности Украины говорят: оккупанты "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября и сейчас уже готовятся их объявить, а "голосование" проводили для картинки.

"Думаю, результаты фейковых референдумов объявят быстро, ведь коллаборанты на местах очень заинтересованы либо в принятии в состав России, либо в защите другим способом своих жизней и свободы от справедливого наказания", – поясняет херсонский политолог Владимир Молчанов.

Однозначная нелегитимность "референдума"

"Украинское законодательство не позволяет проводить референдумы по вопросам, направленным на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, – говорит Фокусу адвокат объединения "Амбрелла", эксперт правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Андрей Яковлев. – Не предусмотрена такая возможность как международным законодательством, так и специальным законодательством, которое подлежит применению во время войны".

Юрист отмечает, что Украина не может относиться к такому волеизъявлению, как основанию для дальнейшей аннексии оккупационным государством всей или части оккупированной территории. "Решение" не будет иметь никаких юридических последствий.

"Даже если бы стоял вопрос определения волеизъявления части украинцев и это было бы разрешено национальным или международным законодательством, то результаты проведенного квазиплебисцита при участии части жителей областей Донецкой Луганской, Запорожской и Херсонской областей мы не можем считать репрезентативными даже по минимальным стандартам", – продолжает Яковлев.

Действительно, существует право народа на самоопределение, о котором так часто вспоминают коллаборанты на оккупированных территориях, и оно закреплено Уставом ООН. Но этот документ предоставляет такое право для всего народа, нации, а не для жителей отдельных областей или земель. Намерение отделиться называется сепаратизм, и в большинстве стран это уголовное преступление.

Сравнение с "референдумом" в Крыму

Сегодня многие вспоминают так называемый референдум 2014 года в Крыму. Там РФ, нарушив международное законодательство, провела голосование, по результатам которого включила полуостров в свой состав, как субъект федерации, распространив на него свое законодательство и свои институты власти.

Результаты голосования по ряду причин не были признаны мировым сообществом. Прежде всего — по причине нарушения основополагающего принципа Устава ООН, который наделяет правом на самоопределение только народ, а не часть региона унитарной страны. Результаты голосования нельзя назвать репрезентативными, поскольку оно проводилось во время оккупации и в интересах оккупанта, под контролем его вооруженных сил.

В 2014 году мир осудил такие действия России. Об этом свидетельствует появление ряда резолюций – ООН, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия проигнорировала их все, но не стала изгоем в мировой политике – с ней, как и ранее, продолжали говорить на равных, что давало Москве основания рассчитывать на безнаказанность за так называемые референдумы на временно оккупированных территориях.

Важно

Путин угрожает от бессилия. Чем закончится агрессия для президента России

Кроме того, в 2014-м состоялись так называемые "голосования" в Донецкой и Луганской областях. В отличие от крымских событий, результаты этих "референдумов" не были приняты во внимание в РФ. Поэтому сейчас понадобилось проводить новые.

"Как и из Крыма, из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей эвакуировалась значительная часть населения, лояльные к Украине жители преследовались. Мы не знаем, кто принимал участие в голосовании, какое оказывалось давление, как производится подсчет голосов. Особенно кощунственно выглядит организация мест голосования в России для зависимого от нее и перемещаемого ею украинского населения", – отмечает Яковлев.

Что будет после "референдумов" на оккупированных территориях

Президент Владимир Зеленский не раз повторял, что после "референдумов" переговоры с Россией будут невозможны. И все потому, что Россия не просто проводит псевдореферендумы, а собирается заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к РФ. И это может произойти уже 30 сентября.

В этот день, по источникам российских медиа, Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию. А до того Госдума рассмотрит законопроекты о "вхождении в состав России" оккупированных территорий Украины.

В России говорят, обращение Путина может быть похоже на события 2014 года, когда перед аннексией Крыма он произнес речь в Георгиевском зале Кремля в присутствии депутатов Госдумы и сенаторов, а затем подписал договор о принятии Крыма в состав России.

Эксперты полагают, что объявление о присоединении, во-первых, будет воспринято как оправдание "специальной военной операции" и укрепит патриотическую поддержку конфликта. Это даст возможность также ввести военное положение в России, закрыть границы для мужчин, в том числе и на оккупированных территориях, и объявить всеобщую мобилизацию.

Во-вторых, это позволит начать новую волну ядерного шантажа – Владимир Путин может заявить о возможности применения ядерного оружия для установления контроля над всеми территориями Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей. И для "урегулирования" ситуации сначала Кремль скажет, что ядерное оружие может быть и не применено, если Украина согласится зафиксировать линию фронта.

Наверняка Путин даст Украине подумать над "предложением". И в этот момент многое будет зависеть от позиции западных партнеров Украины – ЕС, США, а также восточных наблюдателей – в первую очередь, Китая. И речь не только о новых поставках оружия, но и о санкциях, о полной изоляции Москвы, когда ее крах будет скоропостижным. США уже предупредили Россию, что применение ядерного оружия станет для нее катастрофой.

Важно