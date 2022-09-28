Псевдореферендум в окупації: як росіяни підвищували явку

Експерти кажуть, окупантам було важливо показати явку на рівні 80%.

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З 23 по 27 вересня на окупованих РФ територіях України відбулися псевдореферендуми "входження територій України до складу Росії". Свідки зазначають, РФ хотіла продемонструвати, що у "референдумі" брала участь велика кількість громадян України. Для цього до Херсонської області завозили громадян із окупованого Криму, допускали до голосування неповнолітніх, організовували дільниці у колоніях.

"Крім того, окупанти організували невиборче голосування вдома. За українським законодавством це передбачено для людей, які за медичними показаннями не можуть дістатися до дільниці самостійно. Це пов'язано з тим, що масової явки на дільниці не могло бути, а їм треба намалювати явку в 70-80% явки від якогось віртуального переліку списку виборців. Голосування вдома для росіян важливе, щоб потім пояснити ці цифри", — сказав у коментарі Фокусу для матеріалу "Нелегітимні, але з наслідками. Що буде після псевдореферендумів на окупованих територіях" Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.

За словами херсонського політолога Володимира Молчанова, результати фейкових референдумів оголосять швидко. "Колаборанти на місцях дуже зацікавлені або у прийнятті до складу Росії, або у захисті іншим способом своїх життів та свободи від справедливого покарання", — пояснює він.

У результаті Росія рапортує майже стовідсоткову явку на псевдореферендумах.