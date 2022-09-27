Намалювали майже 100% за РФ: перші результати "референдумів" на окупованій частині України

Російські пропагандисти підрахували, що найбільше охочих "приєднатися" до Росії опинилося в Запорізькій області. Москва має намір розглянути питання входження окупованих областей до складу Росії 4 жовтня.

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Російські окупанти показали перші результати псевдореферендумів "про входження до складу Росії" у "ДНР", "ЛНР", Херсонській та Запорізькій областях України. Данні окупанти надали російським ЗМІ.

Газета "Коммерсант" зазначає, що більшість громадян "проголосували" за вступ до Росії. Результати фейкових опитувань виглядають так:

Запорізька область: за — 98,19% (дані 18% голосів);

"ДНР": за — 98% (дані 16% голосів);

"ЛНР": за — 97,82% (дані 13% голосів, загальна явка — 92%);

Херсонська область: за — 96,97% (дані 14% голосів).

Єдиний центр збору даних про "референдуми" в Москві наводить дані так званого голосування на дільницях у Росії. Глава російського Центрвиборчкому Елла Памфілова заявила про роботу понад 600 виборчих дільниць в РФ для голосування на псевдореферендумах.

Пропагандисти вказали, що понад 97% висловилися за входження до РФ тимчасово окупованих українських областей.

[ + – ] Входження "ЛНР" до складу Росії нібито підтримали понад 97% осіб

Входження "ЛНР" до складу Росії нібито підтримали 97,83% за підсумками обробки 21,11% протоколів, а входження "ДНР" — 98,35% за підсумками обробки 22,48% протоколів. За входження Запорізької області "проголосували" 97,79% (оброблено 29% протоколів), а Херсонської області — 97,05% (оброблено 28% протоколів).

Глава окупаційної адміністрації "ЛНР" Леонід Пасічник назвав псевдореферендум про входження регіону до складу Росії завершеним.

[ + – ] За ходом "референдуму" спостерігали представники Уругваю, Того та ПАР

"Приєднання до Росії сприяє економічній стабільності в республіці та подарує впевненість у завтрашньому дні", — упевнений проросійський бойовик.

Рада Федерації РФ може розглянути питання входження "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії 4 жовтня, заявила речниця Радфеду Валентина Матвієнко.

Журналісти проєкту Bihus.info раніше провели розслідування про "міжнародні" спостерігачі на псевдореферендумах. Всі ці представники тісно пов'язані з Москвою.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих територій 30 вересня.

Російська влада думає над створенням нового федерального округу для всіх захоплених територій України. Його можуть назвати Кримським, а представником призначать колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.