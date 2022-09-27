Путін оголосить про анексію українських територій 30 вересня, — британська розвідка

За даними Міноборони Великобританії, президент РФ планує виступити з посланням Федеральним зборам уже цієї п'ятниці. РосЗМІ підтверджують дату. За даними російських журналістів, завтра-післязавтра Держдума ухвалить законопроєкти про "приєднання регіонів".

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Президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих територій України вже цієї п'ятниці, 30 вересня. Про це у своєму огляді повідомляє Міноборони Великобританії.

Як вважає британська розвідка, існує "реальна можливість", що глава держави-агресора заявить про так зване "приєднання" захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Президент Путін має виступити зі зверненням до обох палат російського парламенту в п'ятницю, 30 вересня. Існує реальна можливість того, що Путін використовує своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації", — зокрема йдеться в повідомленні.

Оборонне відомство Великобританії впевнене, що Росія розглядає анексію як виправдання для своєї "спеціальної військової операції". Керівництво країни-агресора сподівається так "консолідувати патріотичну підтримку" війни проти України.

Тим не менш, розвідка вважає, що цей план Москви провалиться, оскільки громадяни РФ серйозно стурбовані мобілізацією в країні. Крім того, вони все більше дізнаються про провали ЗС РФ на фронті.

30 вересня: підтвердження дати в росЗМІ

Про те, що 30 вересня обрано днем для оголошення анексії українських територій, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, "РІА Новини" ще в суботу написало, що Путін може звернутися до Федеральних зборів 30 вересня.

"Джерело "РІА Новини" в парламенті не виключило, що президент може виступити з посланням Федеральним зборам 30 вересня", — йдеться в Telegram-каналі агентства.

Водночас журналісти зазначили, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не може підтвердити цю інформацію.

Опозиційне видання "Верстка", зі свого боку, пише, що в п'ятницю не лише оголосять про анексію територій. Цього ж дня можуть підписати договори про "приєднання" захоплених українських регіонів.

"Депутатів і сенаторів, швидше за все, зберуть у Георгіївській залі Кремля, Путін звернеться до них за підсумками проведених "референдумів", потім має бути підписання договору про приєднання територій. Можливий також варіант, що Путін приїде в Держдуму", — уточнюють журналісти.

Як розповідає агентство ТАРС, вже завтра, 28 вересня, до Держдуми можуть внести законопроєкти про "приєднання" Донбасу та частин Запорізької і Херсонської областей до РФ. При цьому ухвалити їх мають 29 вересня на позачерговому пленарному засіданні. Отже, цілком імовірно, що саме 30 вересня оголосять про анексію територій.

Нагадаємо, псевдореферендуми в "ДНР", "ЛНР", а також в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей розпочалися 23 вересня та завершаться сьогодні, 27 вересня. У Кремлі заявили, що процес анексії українських регіонів не триватиме багато часу. Влада РФ наголошує, що будь-які спроби України повернути після цього окуповані території вважатимуться атакою на саму Росію.