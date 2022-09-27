Путин объявит об аннексии украинских территорий 30 сентября, – британская разведка

По данным Минобороны Великобритании, президент РФ планирует выступить с посланием Федеральному собранию уже в эту пятницу. РосСМИ подтверждают дату. По данным российских журналистов, завтра-послезавтра Госдума примет законопроекты о "присоединении регионов".

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Президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины уже в эту пятницу, 30 сентября. Об этом в своем обзоре сообщает Минобороны Великобритании.

Как считает британская разведка, существует "реальная возможность", что глава страны-агрессора заявит о так называемом "присоединении" захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Президент Путин должен выступить с обращением к обеим палатам российского парламента в пятницу, 30 сентября. Существует реальная возможность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к Российской Федерации", –– в частности, говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Великобритании уверено, что Россия рассматривает аннексию как оправдание для своей "специальной военной операции". Руководство страны-агрессора надеется таким образом "консолидировать патриотическую поддержку" войны против Украины.

Тем не менее разведка считает, что этот план Москвы провалится, так как граждане РФ всерьез обеспокоены мобилизацией в стране. Кроме того, они все больше узнают о провалах ВС РФ на фронте.

30 сентября: подтверждение даты в росСМИ

О том, что 30 сентября выбрано днем для объявления аннексии украинских территорий, сообщают и российские пропагандистские СМИ.

Так, "РИА Новости" еще в субботу написало, что Путин может обратиться к Федеральному собранию 30 сентября.

"Источник РИА "Новости" в парламенте не исключил, что президент может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября", –– говорится в Telegram-канале агентства.

В то же время журналисты отметили, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить эту информацию.

Оппозиционное издание "Верстка", в свою очередь, пишет, что в пятницу не только объявят об аннексии территорий. В этот же день могут подписать договоры о "присоединении" захваченных украинских регионов.

"Депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов", затем должно быть подписание договора о присоединении территорий. Возможен также вариант, что Путин приедет в Госдуму", –– уточняют журналисты.

Как рассказывает агентство ТАСС, уже завтра, 28 сентября, в Госдуму могут внести законопроекты о "присоединении" Донбасса и частей Запорожской и Херсонской областей к РФ. При этом принять их должны 29 сентября на внеочередном пленарном заседании. Таким образом, вполне вероятно, что именно 30 сентября будет объявлено об аннексии территорий.

Напомним, псевдореферендумы в "ДНР", "ЛНР", а также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей начались 23 сентября и завершатся сегодня, 27 сентября. В Кремле заявили, что процесс аннексии украинских регионов не займет много времени. Власти РФ подчеркивают, что любые попытки Украины вернуть после этого оккупированные территории будут считаться атакой на саму Россию.