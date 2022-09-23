В Кремле сообщили, что процесс аннексии Донбасса и других территорий пройдет быстро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал реакцию россиян на мобилизацию. Он назвал ее "истерической и чрезвычайно эмоциональной" и посоветовал "трезво" относиться к информации по этой теме.

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Процесс официального вхождения Донбасса и других захваченных территорий в состав Российской Федерации после проведения псевдореферендумов пройдет оперативно. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

При этом он подчеркнул, что любые попытки Украины вернуть после этого оккупированные территории будут считаться атакой на саму Россию.

Песков также прокомментировал возмущения россиян по поводу объявленной в стране частичной мобилизации и попытки значительной части граждан выехать за рубеж в связи с этим.

"Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления [мобилизации], даже в первый день, потому что действительно был недостаток информации, что также понятно и объяснимо. Но, с другой стороны, уже со вчерашнего дня были активированы все информационные справочные линии", –– подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Министерство обороны РФ также отвечает на все вопросы о мобилизации российских граждан.

Песков считает, что россиянам следует "вдумчиво и трезво" относиться к той информации, которая распространяется в интернете на эту тему.

Среди прочего, пресс-секретарь Путина отметил, что переговорный процесс с Украиной "востребован для достижения целей РФ". В то же время, сейчас нет никаких предпосылок для этого, добавил он.

Напомним, сегодня на оккупированной территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей начались так называемые "референдумы" о присоединении захваченных регионов к России. При этом первыми открылись избирательные участки на Дальнем Востоке Российской Федерации – Сахалине, Камчатке и Хабаровске, где якобы могут проголосовать выехавшие с территории Украины люди. "Голосование" будет продолжаться вплоть до 27 сентября, а уже 28 сентября должны быть объявлены предварительные результаты "плебисцитов".

Фокус также писал о том, что сын "главы" Крыма Сергея Аксенова Олег также был мобилизован в российскую армию. Как передают пропагандистские паблики, он поедет воевать на Донбасс.