В Хабаровске уже открылись участки для "голосования" по присоединению Донбасса к РФ (видео)

Как сообщают росСМИ, на участках могут проголосовать жители оккупированных украинских областей, переселившиеся на Дальний Восток России.

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В российском городе Хабаровск уже открылись так называемые участки для "голосования" по присоединению оккупированных частей "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей к России. Об этом сообщает российский пропагандистский телеканал "Звезда", опубликовавший соответствующее видео.

Как уточняется, на участках якобы могут проголосовать люди, выехавшие из оккупированных регионов Украины в Россию.

На опубликованных в сети кадрах видно, что над зданием, где проходит фейковый плебисцит, размещен транспарант с надписью "Судьба родины –– в твоих руках".

По данным российских журналистов, в настоящее время в РФ живет около четырех миллионов украинских беженцев. Для того, чтобы они тоже участвовали в псевдореферендуме, в разных города страны-агрессора с 23 по 27 сентября будут работать избирательные участки.

Ранее на российских сайтах утверждалось, что "голосование" в Хабаровске будет проходить лишь один день – 27 сентября. Эта же дата видна на транспаранте. Почему избирательные участка заработали раньше, пропагандисты не пишут.

Так, в Камчатское крае сегодня также открылось четыре избирательных участка в городе Елизово.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего, чтобы обсудить ответ на объявление мобилизации в России и "референдумы" на оккупированных территориях. Участники рассмотрели вероятный характер боевых действий ВС РФ в ближайшее время и проанализировали обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами.

Ранее мы рассказывали о том, что боевики "Л/ДНР" хотят привлечь несовершеннолетних детей для "референдума".